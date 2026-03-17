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Borse di studio dal Ministero per gli studenti delle superiori: pubblicati bando e domanda

di Redazione
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Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica ha pubblicato il bando e la domanda per le borse di studio del Ministero dell’istruzione e del merito.

L’avviso pubblico è dedicato agli studenti residenti a Follonica e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, che non abbiano già beneficiato del contributo regionale “Libri gratis”.

Il bando con i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione e il modulo di domanda sono reperibili al seguente link: https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Avviso-pubblico-per-la-formazione-di-potenziali-aventi-diritto-ad-accedere-alle-borse-di-studio-del-Ministero-dell-Istruzione-e-del-merito-per-l-a.s.-2025-2026

Il termine di presentazione delle domande è venerdì 17 aprile 2026.

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