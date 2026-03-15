Verso il referendum: ecco come richiedere il rilascio del duplicato delle tessere elettorali

Follonica (Grosseto). Da venerdì 20 marzo, l’ufficio elettorale del Comune di Follonica è disponibile per il rilascio del duplicato delle tessere elettorali (per smarrimento, deterioramento, termine degli spazi), oppure per l’effettuazione delle annotazioni per variazione dell’indirizzo (da applicare sulla tessera elettorale) anche nei seguenti giorni, con apertura più lunga:

venerdì 20 marzo, dalle 9.00 alle 18.00 (orario continuato);

sabato 21 marzo, dalle 9.00 alle 18.00 (orario continuato);

domenica 22 marzo (giorno di referendum), dalle 7.00 alle 23.00 (orario continuato);

lunedì 23 marzo (giorno di referendum), dalle 7.00 alle 15.00 (orario continuato).

L’ufficio è situato al piano terra del palazzo comunale (in largo Cavallotti n. 1).

Il rilascio della nuova tessera non ha costi e avviene immediatamente, previa esibizione della vecchia tessera elettorale e di un documento di identità valido.