Parco delle Colline Metallifere: nuovo appuntamento con il workshop per guide e operatori museali

Colline Metallifere (Grosseto). Proseguono gli incontri formativi per guide ed operatori museali organizzati dal Parco nazionale delle Colline Metallifere, nell’ambito della sua mission e del suo status di Geoparco Unesco, nonchè degli impegni sottoscritti con il Piano di azione della Carta europea per il turismo sostenibile (Cets).

I workshop hanno l’obiettivo di illustrare le principali emergenze naturalistiche, geologiche, minerarie, storiche ed archeologiche del suo territorio, ma anche di condividere le più recenti azioni per lo sviluppo del turismo sostenibile e le nuove prospettive del parco.

Dopo aver visitato le Porte del Parco di Gavorrano, Scarlino e Follonica, lunedì 16 marzo l’approfondimento sarà rivolto al lago dell’Accesa, attraverso l’analisi degli aspetti naturalistici (visita guidata da Marco Porciani, responsabile Biodiversità del Parco) e degli aspetti archeologico storici (visita guidata dall’archeologo Matteo Colombini).

Sarà poi visitato l’Aquarium Mondo Marino Centro Studi Squali a Valpiana – Porta del Parco. Il professor Primo Micarelli e la responsabile dell’educazione ambientale, la dott.ssa Valerie Barbot, illustreranno le attività di ricerca internazionale del Centro Studi Squali.

Infine Matteo Colombini, coordinatore delle attività didattiche e di gestione dei musei di Massa e delle Porte del Parco per conto della cooperativa Zoe, guiderà nel centro storico di Massa Marittima e presenterà i musei d’arte aacra di San Pietro all’orto, l’archeologico ed il Subterraneo, che è Porta del Parco.

Il 23 marzo si concluderà il modulo di marzo con l’appuntamento a Monterotondo Marittimo con la visita al MuBia – GeoMuseo delle Biancane e Porta del Parco, il trekking Biancane – Sasso Pisano (circa 4 chilometri), nel pomeriggio visita agli scavi archeologici delle cave di Monteleo, accompagnati dalla professoressa Luisa Dallai del Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Università di Siena.

Il secondo modulo inizierà lunedì 26 ottobre e si protrarrà nel mese di novembre.

Per raggiungere i luoghi da visitare sarà possibile usufruire del bus gratuito che partirà alle 9 dalla sede del Parco, in località Bagnetti a Gavorrano; la prenotazione è obbligatoria attraverso il modulo https://forms.gle/c1tnrwigfukKWSEV

Informazioni ed iscrizioni: sostenibilita@parcocollinemetallifere.it, https://forms.gle/Yyc9uqjrM2Yu2zDa6