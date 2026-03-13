Giornata nazionale del paesaggio: il documentario “Green over gray” proiettato in Mediateca

Grosseto. Torna Clorofilla in Mediateca con un appuntamento in occasione della Giornata nazionale del paesaggio.

Domani, sabato 14 marzo alle 17, proiezione di “Green over gray. Emilio Ambasz” di Francesca Molteni e Mattia Colombo, vincitore della menzione eHabitat assegnata durante le premiazioni di Clorofilla film festival 2025. Sarà presente il giornalista Marco Grilli, della redazione di eHabitat.

Il documentario

“Green Over Gray” racconta la rivoluzione della Green Architecture attraverso alcuni progetti significativi dell’architetto argentino Emilio Ambasz, dagli anni Settanta all’inizio degli anni Duemila, che anticipano il dibattito attuale sull’impatto climatico e restituiscono una visione della natura che oggi, più di 40 anni dopo, riconosciamo come un punto di svolta nella relazione tra l’uomo e l’ambiente.

Le quattro opere architettoniche, in quattro angoli di mondo, scelte per il film sono: La Casa de Retiro espiritual a Siviglia, il Lucille Halsell Conservatory del giardino botanico di San Antonio in Texas, l’Acros Building a Fukuoka in Giappone e l’Ospedale dell’Angelo di Mestre in Italia.

Il tema della responsabilità dell’architettura nei confronti di una progettazione che assicuri il welfare dei diversi ecosistemi in cui abitiamo è affrontata nel documentario anche attraverso interviste esclusive agli architetti Tadao Ando, Kengo Kuma, Toyo Ito, James Wines, Tase Michio, al botanico Stefano Mancuso, al professore di Columbia University Barry Bergdoll, e a Fulvio Irace, storico dell’architettura e professore emerito del Politecnico di Milano.

Plastici originali, girati in teatro con effetti visivi speciali, immagini della vita attuale che si svolge negli edifici, con i giardinieri, gli abitanti della città, gli alberi e gli animali che li popolano, insieme alle citazioni e alle favole lette da Emilio Ambasz stesso, danno forma a un documentario non convenzionale e onirico, che testimonia come l’architettura può influenzare il nostro comportamento e il nostro impatto sul pianeta.

Clorofilla è realizzato da Legambiente Festambiente Aps con Kansassiti, Mdm – Mediateca digitale della Maremma, Clan, Giardino degli Arcieri, Storie di cinema, Cai Grosseto, Arci, QB. Ha il patrocinio e il contributo della Direzione generale CInema e Audiovisivo del Ministero della cultura, dell’Otto per Mille Chiesa valdese, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Ingresso con tessera Kansassiti al costo di 5 euro (si può sottoscrivere direttamente sul posto).