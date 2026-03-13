Amiata, Asea: “Bene acquisto delle sciovie da parte del Comune”

Amiata (Grosseto). Il consiglio di Asea esprime vivo apprezzamento per la recente iniziativa del Comune di Castel del Piano relativa all’acquisto delle due sciovie ricadenti nel comprensorio amiatino.

“Tale operazione si inquadra coerentemente in una strategia di rilancio territoriale che questa associazione sostiene da tempo – si legge in una nota di Asea -. In un’ottica di necessaria destagionalizzazione dell’oﬀerta turistica gli impianti di risalita non devono più essere considera esclusivamente legati alla stagione invernale. Essi rappresentano infrastrutture chiave per lo sviluppo del turismo estivo, a partire dal potenziamento del bike park delle Macinaie e delle attività outdoor correlate. Alla luce della nuova Legge regionale 41/2025 che qualifica gli impianti di risalita come veri e propri impianti sportivi, la posizione di Asea è chiara, la proprietà pubblica di tali asset è la condizione necessaria per governare in modo eﬃcace e strategico le dinamiche turistiche del territorio. Se la gestione operativa dovrà essere aﬃdata a soggetti priva tramite rigorosi protocolli d’esercizio, la regia politica e strategica deve rimanere saldamente pubblica e unitaria”.

“Per tali ragioni, il consiglio di Asea ritiene necessarie le seguenti azioni – continua il comunicato –:

ampliamento dell’acquisizione. L’operazione di Castel del Piano debba essere il primo passo di un percorso volto all’acquisizione pubblica di tutti i restanti impianti del comprensorio, inclusi quelli del versante senese;

costituzione di una Società pubblica partecipata; è indispensabile ipotizzare un soggetto gestore unico che veda la partecipazione della Regione Toscana, dei tre Comuni dell’area sciabile (Abbadia San Salvatore, Castel del Piano, Seggiano) e delle due Unioni dei Comuni (Amiata Val d’Orcia e Amiata Grossetana), queste ultime già proprietarie degli impianti di innevamento artificiale”.

“Mettere a sistema le infrastrutture esistenti integrandole con interventi di ammodernamento puntuali permetterebbe all’Amiata di raggiungere standard di servizi qualitativi paragonabili alle migliori stazioni turistiche nazionali – termina la nota -. Asea riaﬀerma la propria convinzione che solo una visione unitaria e una regia unica dell’area sciabile possano garantire il futuro economico e sociale della nostra montagna”.