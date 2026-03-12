Home FollonicaReferendum giustizia: incontro pubblico del centrodestra per illustrare le ragioni del Sì
FollonicaPoliticaPolitica FollonicaPolitica Grosseto

Referendum giustizia: incontro pubblico del centrodestra per illustrare le ragioni del Sì

L'iniziativa è in programma sabato 14 marzo

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 25 views

Follonica (Grosseto). I coordinamenti comunali di Fratelli d’Italia Scarlino, Follonica e Gavorrano annunciano un importante momento di confronto pubblico in vista dell’imminente appuntamento referendario. Sabato 14 marzo, alle 11, presso il Casello Idraulico di Follonica, si terrà un incontro dedicato all’approfondimento delle ragioni del SÌ, con l’obiettivo di illustrare ai cittadini la portata e i benefici della riforma proposta.

L’iniziativa vedrà la partecipazione corale e compatta di tutta la coalizione di centrodestra, a dimostrazione di una visione politica unitaria che mette al centro il rinnovamento delle istituzioni e la stabilità del Paese.

“Siamo convinti che questo referendum rappresenti un passaggio cruciale per la nostra democrazia – dichiarano i rappresentanti di Fratelli d’Italia Scarlino, Follonica e Gavorrano -. Votare Sì significa scegliere un’Italia più moderna, efficiente e vicina alle esigenze reali dei cittadini. Sabato mattina saremo a Follonica per smontare i dubbi e spiegare nel dettaglio perché questa riforma sia la strada giusta per garantire governabilità e trasparenza”.

Il dibattito permetterà di analizzare i punti cardine del quesito referendario insieme a parlamentari e amministratori del territorio, offrendo alla cittadinanza gli strumenti necessari per un voto consapevole. L’evento è aperto al pubblico, che è invitato a partecipare per un confronto diretto con i rappresentanti della coalizione.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Referendum: come presentare la richiesta della certificazione per...

Referendum: anche in Maremma iniziativa dei 5 Stelle...

Festa della Liberazione, i Giovani Democratici: “Il sindaco...

Referendum sulla riforma della giustizia: un incontro per...

Giustizia: il Ministro Nordio a Grosseto per sostenere...

Forza Italia, si è riunito il coordinamento comunale:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: