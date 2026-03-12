Referendum giustizia: incontro pubblico del centrodestra per illustrare le ragioni del Sì

Follonica (Grosseto). I coordinamenti comunali di Fratelli d’Italia Scarlino, Follonica e Gavorrano annunciano un importante momento di confronto pubblico in vista dell’imminente appuntamento referendario. Sabato 14 marzo, alle 11, presso il Casello Idraulico di Follonica, si terrà un incontro dedicato all’approfondimento delle ragioni del SÌ, con l’obiettivo di illustrare ai cittadini la portata e i benefici della riforma proposta.

L’iniziativa vedrà la partecipazione corale e compatta di tutta la coalizione di centrodestra, a dimostrazione di una visione politica unitaria che mette al centro il rinnovamento delle istituzioni e la stabilità del Paese.

“Siamo convinti che questo referendum rappresenti un passaggio cruciale per la nostra democrazia – dichiarano i rappresentanti di Fratelli d’Italia Scarlino, Follonica e Gavorrano -. Votare Sì significa scegliere un’Italia più moderna, efficiente e vicina alle esigenze reali dei cittadini. Sabato mattina saremo a Follonica per smontare i dubbi e spiegare nel dettaglio perché questa riforma sia la strada giusta per garantire governabilità e trasparenza”.

Il dibattito permetterà di analizzare i punti cardine del quesito referendario insieme a parlamentari e amministratori del territorio, offrendo alla cittadinanza gli strumenti necessari per un voto consapevole. L’evento è aperto al pubblico, che è invitato a partecipare per un confronto diretto con i rappresentanti della coalizione.