Giustizia e referendum: incontro aperto con la Cgil e il professor Famiglietti

Grosseto. Giustizia sociale, uguaglianza e le ragioni del “no” al centro del prossimo appuntamento promosso dalla Funzione Pubblica della Cgil di Grosseto. Oggi, giovedì 12 marzo, alle 17, la sede di via Repubblica Dominicana n. 80 ospiterà un incontro aperto alla cittadinanza per approfondire i temi del referendum costituzionale sulla giustizia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riflettere sul valore dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Per sviscerare le criticità che hanno portato alla mobilitazione, interverrà Gianluca Famiglietti, professore di Diritto costituzionale all’Università di Pisa. Il docente illustrerà nel dettaglio le “ragioni del no”, offrendo una chiave di lettura tecnica e costituzionale sul quesito referendario.

A moderare il dibattito sarà Anna Dieterich, giurista e delegata sindacale della Cgil, che coordinerà gli interventi e lo scambio con il pubblico presente.

L’appuntamento è dunque per oggi pomeriggio nei locali della Cgil.