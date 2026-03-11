Home GrossetoReferendum sulla giustizia: “La Maremma per il Sì” organizza un incontro pubblico
Referendum sulla giustizia: “La Maremma per il Sì” organizza un incontro pubblico

L'iniziativa è in programma venerdì 13 marzo

Grosseto. I comitati provinciali grossetani del “Sì alla riforma della giustizia” annunciano un evento pubblico per discutere i temi caldi del referendum. L’appuntamento, dal titolo “La Maremma per il Sì”, si terrà venerdì 13 marzo alle 17, nella sala conferenze dell’Hotel Airone di Grosseto.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra diverse realtà impegnate nella promozione del Sì, tra cui il comitato Sì Riforma, il comitato nazionale Cittadini per il Sì, Comitati civici per un giusto Sì, Comitato per il Sì Grosseto.

“L’evento rappresenta un’occasione cruciale – si legge in una nota degli organizzatori – per approfondire le ragioni della riforma e le sue ricadute sul sistema Paese”.

Il programma dell’evento

L’incontro vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama giuridico, istituzionale ed economico nazionale e locale.

Saluti istituzionali dell’onorevole e avvocato Fabrizio Rossi e della senatrice Simona Petrucci.

Modererà l’incontro Manfred Annibaldis (Rapporti istituzionali de Il Sole 24 Ore).

Interventi del dottor Giacomo Picchi (presidente del comitato provinciale Sì Riforma); dell’ingegner Mario Salvestroni (ex presidente di Confindustria Toscana Sud); della senatrice Francesca Scopelliti (del comitato nazionale Cittadini per il Sì); dell’onorevole Giandonato La Salandra (membro della Commissione giustizia della Camera dei Deputati); dell’avvocato Massimiliano Arcioni (presidente della Camera penale di Grosseto).

L’evento sarà arricchito dai contributi del dottor Giuseppe Cricenti (consigliere della III sezione civile della Cassazione) e del dottor Luca Palamara (ex magistrato).

