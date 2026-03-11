Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Capalbio (Grosseto). Saranno proiettati questo weekend, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, “Fino all’ultimo respiro” di Jean-Luc Godard, “Chopin-Notturno a Parigi” di Michal Kwiecinski e “Tienimi presente” di Alberto Palmiero.

“Fino all’ultimo respiro” sarà in sala, nella versione restaurata in 4k, venerdì 13 alle 16.15, sabato 14 alle 21 e domenica 15 marzo alle 18.30 (le tre proiezioni saranno in versione originale con sottotitoli in italiano). “Chopin-Notturno a Parigi” sarà proiettato venerdì 13 alle 18.30, sabato 14 alle 16.15 e domenica 15 marzo alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano). “Tienimi presente”, infine, ci sarà venerdì 13 alle 21, sabato 14 alle 18.30 e domenica 15 marzo alle 16.15.

I film

“Fino all’ultimo respiro”

Pietra angolare del cinema moderno e manifesto della Nouvelle Vague, il film che ha cambiato per sempre il linguaggio cinematografico torna in sala restaurato in 4K, in versione originale. Un’occasione rara per rivedere sul grande schermo uno dei più grandi capolavori della storia del cinema e l’iconica coppia Jean-Paul Belmondo – Jean Seberg nel film che li ha resi immortali.

“Chopin-Notturno a Parigi”

Ambientato nella Parigi del 1835, il ritratto intimo di un genio sospeso tra celebrità e solitudine, desiderio di vita e consapevolezza della fine, capace di trasformare il dolore in bellezza immortale. Un film elegante e immersivo che ci porta nella mente di uno dei più grandi compositori di sempre.

“Tienimi presente”

Miglior Opera prima alla Festa del Cinema di Roma, il promettente esordio al lungometraggio del ventinovenne aversano Alberto Palmiero è una commedia leggera, ironica e profondamente sincera, che fa sorridere mentre racconta sogni, inciampi e seconde possibilità. Un film pieno di cuore, in cui è facile riconoscersi.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.