Jacopo Veneziani svela le illusioni nell’arte: conferenza spettacolo “Questa non è una pipa”

Follonica (Grosseto). Dagli schermi della Rai al palco del Teatro Fonderia Leopolda.

Lo storico dell’arte Jacopo Veneziani arriva, venerdì 13 marzo, alle 21.15, nella città del Golfo con la sua conferenza spettacolo “Questa non è una pipa. L’illusione nell’arte dal Rinascimento a Magritte”.

Si tratta del terzo e ultimo appuntamento con la rassegna “Altri percorsi”, organizzata da Ad Arte Spettacoli per conto dell’amministrazione comunale per accompagnare la consueta stagione teatrale con altri momenti di incontro, che hanno visto protagonisti personaggi apprezzati dal pubblico per il loro lavoro al cinema, sul piccolo schermo e sui social media.

“Questa non è una pipa. L’illusione nell’arte dal Rinascimento a Magritte”

Cos’è reale e cosa è finzione nell’arte? Tra trucchi visivi e ambiguità simboliche, Veneziani accompagnerà il pubblico attraverso i secoli, alla scoperta di grandi illusioni che hanno incantato lo sguardo e confuso la mente. Un viaggio dove l’apparenza diventa strumento di riflessione, perché l’arte, da sempre, gioca con ciò che vediamo. “L’arte – dichiara Jacopo Veneziani – è una palestra per lo sguardo che ci permette di capire meglio il mondo in cui viviamo. In questo senso, l’arte ha anche un compito civico, civile, perfino politico”.

Jacopo Veneziani

Storico dell’arte e divulgatore, unisce rigore accademico e capacità narrativa, si è fatto conoscere sui social media lanciando, nel 2015, l’hashtag #divulgo: brevi racconti d’arte che, con un linguaggio semplice e brillante, hanno appassionato migliaia di utenti. Da quell’esperienza sono nati i suoi libri “#Divulgo. Le storie della storia dell’arte” (2020), “Simmetrie” (2021) e “La Grande Parigi. 1900-1920” (2023), che lo hanno imposto come una delle voci più originali della divulgazione culturale italiana. Veneziani è noto al grande pubblico anche per la sua collaborazione con la televisione, dopo una rubrica fissa ne “Le parole della settimana” su Rai 3 e la partecipazione a “In altre parole” su La7, nel 2025 inaugura su Rai 3 il suo programma “Vita da artista” e, attualmente, porta avanti anche “Art Night” su Rai 5.

Veneziani non è nuovo neppure a teatro: nel 2024, infatti, ha debuttato con lo spettacolo “Parigi”. Accanto all’attività divulgativa, Veneziani insegna all’Università Iulm di Milano,

Prima dello spettacolo

Anche venerdì 13 marzo sarà possibile partecipare alla cena a teatro a cura del ristorante Marula (costo 25 euro, prenotazioni al 331.3506068).

Prossimi appuntamenti

Per la stagione teatrale “La ricerca degli opposti”, giovedì 26 marzo è in calendario “Ti ho sposato per allegria” con Giampiero Ingrassia, mentre il 29 marzo nuovo appuntamento con la rassegna “Famiglie a teatro”: in scena Nata Teatro con “Il brutto anatroccolo”

I biglietti per gli spettacoli della rassegna “Altri percorsi” sono in vendita al costo di 17 euro intero e 15 euro ridotto e sono acquistabili al botteghino del Teatro Fonderia Leopolda tutti i sabati pomeriggio dalle 15 alle 19, online sul sito www.adarte.18tickets.it e la sera dello spettacolo alla biglietteria.

Per informazioni: https://teatrofonderialeopolda.it/