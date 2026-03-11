Home EconomiaGuerra in Iran, l’Ance: “Impennata dei prezzi dei materiali edili, ricadute pesanti sul settore”
EconomiaEconomia GrossetoGrosseto

Guerra in Iran, l’Ance: “Impennata dei prezzi dei materiali edili, ricadute pesanti sul settore”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto. Il presidente dell’Ance Grosseto, Massimo De Blasis, informa che negli ultimi giorni l’associazione sta ricevendo segnalazioni da parte delle imprese socie di rincari dei materiali da costruzione, non solo derivati petrolchimici, ma anche altri, come l’acciaio, e con aumenti dei costi di trasporto.

“Questi sono i primi effetti delle tensioni geopolitiche sulle materie prime già pesanti e riguardano tutta la filiera dell’edilizia, che nel territorio provinciale è impegnata in uno sforzo importante per portare a termine i lavori del Pnrr nei tempi previsti – spiega De Blasis –. Per questo l’Ance Grosseto si è fatta attiva promotrice di un intervento urgente, senza il quale le imprese saranno costrette a sopportare da sole gli effetti della guerra con pesanti conseguenze sulla tenuta del sistema”.

“Unitamente a tutto il sistema di rappresentanza, l’associazione auspica l’adozione di uno strumento per sterilizzare l’aumento del gettito fiscale derivante dall’incremento dei prezzi di tutti i materiali da costruzione che risentono in modo diretto o indiretto della crisi in atto con negative ripercussioni anche a livello locale e per questo, insieme all’Ance – termina l’Ance -, si farà promotrice di un’azione rivendicativa verso il Governo”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Immigrazione, Popolari Civici: “Basta scorciatoie. Servono legalità, controlli...

Giornata di preghiera e digiuno per la pace:...

Ospedale, Minucci: “Regione e Asl intendono ammodernare e...

“My body is made out of glass”: lo...

Museo archeologico, digitalizzati oltre 400 reperti: “Azione all’avanguardia...

Referendum sulla giustizia: “La Maremma per il Sì”...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: