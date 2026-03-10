Home Cultura & Spettacoli“L’immagine della Maremma nelle arti visive”: nuovo appuntamento con il corso d’arte
“L’immagine della Maremma nelle arti visive”: nuovo appuntamento con il corso d’arte

L'iniziativa è in programma giovedì 12 maro

Grosseto. Prosegue al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto. il corso d’arte “Estetica ribelle”, il ciclo ideato e curato dal direttore del Polo Mauro Papa, dedicato a indagare i rapporti tra estetica, immaginario e trasformazioni della contemporaneità.

La lezione

L’appuntamento di giovedì 12 marzo, alle 18.00, nella sala conferenze di Clarisse Arte, sarà dedicato alla lezione “L’immagine della Maremma nelle arti visive”, condotta dallo stesso Mauro Papa. L’incontro sostituisce la lezione inizialmente in programma con Maria Claudia Rampiconi.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel periodo della Giornata nazionale del paesaggio, che si celebra sabato 14 marzo, offrendo l’occasione per riflettere su come il territorio maremmano sia stato osservato, rappresentato e interpretato nel tempo attraverso lo sguardo di artisti e fotografi.

La lezione propone una ricognizione sull’evoluzione dell’immaginario del paesaggio maremmano nelle arti visive. Dalle rappresentazioni ottocentesche che descrivevano la Maremma come territorio selvaggio e ostile, si passa alla visione del primo Novecento che ne costruisce l’immagine di una terra “redenta”, ordinata e idillica, legata alle bonifiche e a una dimensione quasi metafisica del paesaggio. Nel corso della seconda metà del Novecento queste immagini si sono progressivamente consolidate in uno stereotipo turistico semplificato.

Contro questa rappresentazione convenzionale, artisti e fotografi contemporanei negli ultimi decenni hanno sviluppato nuove forme di osservazione e racconto del territorio. Attraverso ricerche visive, ricognizioni fotografiche e progetti artistici, la Maremma emerge come uno spazio complesso e stratificato, segnato da trasformazioni sociali, infrastrutturali e produttive. Il paesaggio diventa così luogo di memoria, di conflitto e di cambiamento, lontano dalle immagini folkloriche e più vicino alla realtà contemporanea.

L’incontro è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura. La card associativa può essere sottoscritta anche prima dell’inizio della lezione.

