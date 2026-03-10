Contrasto alla violenza di genere, le opposizioni: “Il Comune entri nella ‘Rete di Giulia’”

Follonica (Grosseto). “Abbiamo inviato e presenteremo nel prossimo Consiglio comunale una mozione per chiedere che il Comune di Follonica aderisca alla ‘Rete di Giulia’, promossa dalla Fondazione Giulia Cecchettin, nata in memoria di Giulia Cecchettin e impegnata nella promozione di iniziative di sensibilizzazione, educazione e prevenzione contro la violenza di genere”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali di opposizione Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella.

“La violenza sulle donne e i femminicidi continuano a rappresentare una delle emergenze sociali più gravi del nostro Paese. Di fronte a questo fenomeno le istituzioni non possono limitarsi alle dichiarazioni di principio: è necessario sostenere concretamente le iniziative che promuovono una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della non violenza – continua la nota –. La ‘Rete di Giulia’ riunisce enti pubblici, associazioni, scuole e cittadini impegnati nella costruzione di progetti concreti di prevenzione e sensibilizzazione. L’adesione del Comune di Follonica rappresenterebbe un segnale importante di responsabilità istituzionale e di partecipazione a un cambiamento culturale che riguarda l’intera società. La mozione chiede al sindaco e alla Giunta di valutare l’ingresso del Comune nella rete e di prevedere nel bilancio il contributo annuale richiesto, pari a circa 150 euro per gli enti pubblici, una cifra simbolica rispetto al valore dell’impegno che rappresenta”.

“Già nel 2023, subito dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, Follonica scese in piazza per fare rumore e non lasciare che la memoria di Giulia e delle donne che subiscono molestie, violenze e che vengono uccise in quanto donne, fosse dispersa; entrare nella ‘Rete di Giulia’ significherebbe per Follonica contribuire attivamente alla promozione di iniziative sul territorio, coinvolgendo scuole, associazioni e realtà sociali, per diffondere una cultura fondata sul rispetto e sulla parità – termina il comunicato –. Contrastare la violenza di genere è una responsabilità che riguarda tutti: anche le amministrazioni locali possono e devono fare la loro parte”.