“Amori impossibili”: lo spettacolo in scena al Teatro amiatino

Castel del Piano (Grosseto). Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri d’Amiata, il cartellone condiviso promosso dai Comuni di Arcidosso e Castel del Piano in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, che continua a proporre spettacoli di qualità capaci di unire linguaggi contemporanei e grandi interpretazioni.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 12 marzo alle 21.00 al Teatro amiatino di Castel del Piano con lo spettacolo “Amori impossibili – Ovvero Lettera del soldato e Lettera di bambola” di Barbara Nativi, con Teresa Fallai e Vieri Raddi, per la regia, scene, costumi e luci di Dimitri Milopulos. La produzione è firmata Teatro della Limonaia Ets.

Lo spettacolo

Lo spettacolo intreccia due intense storie d’amore impossibile, raccontate attraverso lettere e confessioni che attraversano il tempo e lo spazio. Due vicende apparentemente lontane, ma unite da un filo comune: il desiderio, la fragilità dei sentimenti e il bisogno umano di comunicare anche quando la distanza, la guerra o le convenzioni sembrano rendere tutto impossibile.

Attraverso una drammaturgia essenziale e suggestiva, lo spettacolo mette al centro la parola e l’emozione, dando vita a un racconto teatrale intimo e potente, capace di coinvolgere il pubblico in una riflessione profonda sui sentimenti e sulla memoria.

Lo spettacolo sarà proposto anche venerdì 13 marzo alle 10.00 con una replica matinée dedicata alle scuole, a conferma dell’attenzione della stagione teatrale verso il coinvolgimento delle nuove generazioni e la diffusione del teatro tra i più giovani.

La stagione dei Teatri d’Amiata continua così a rappresentare un punto di riferimento culturale per il territorio, offrendo una proposta artistica di qualità e rafforzando la collaborazione tra le realtà culturali dell’Amiata.

Biglietti e prenotazioni

Inizio spettacolo: ore 21.00

Biblioteca comunale di Arcidosso – Tel. 0564.965057 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00)

Associazione Né Arte Né Parte – Tel./WhatsApp 347 9081631 (dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00)

I biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera dello spettacolo.