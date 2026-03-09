Laguna di Orbetello: il Comune crea due percorsi ciclopedonali sulle casse di colmata

Orbetello (Grosseto). «Abbiamo recuperato due percorsi ciclopedonali sulle cassa di colmata della laguna di Orbetello per poter godere dell’ambiente circostante in modo innovativo ed ecosostenibile»: a farlo sapere è l’assessore all’ambiente del Comune di Orbetello, Ivan Poccia.

«I percorsi – spiega Poccia – sono stati riqualificati grazie a un fondo speciale a disposizione dell’assessorato. L’idea è nata da un confronto con Emidio Cagnoli, memoria storica di Orbetello, che mi ha informato dell’esistenza di questi percorsi creati sulle sponde della laguna in epoca commissariale e sui quali, originariamente, transitavano i camion che mobilitavano i fanghi e che, oggi, giacevano inutilizzati e sommersi da vegetazione e sporcizia».

«Dopo i sopralluoghi eseguiti di persona – prosegue l’assessore – mi sono reso conto del panorama pazzesco che si poteva ammirare da quelle aree e, confrontandomi con gli uffici, che ringrazio per aver creduto nel progetto, abbiamo deciso di riqualificare quelle aree e renderle fruibili puntando sulla sostenibilità ambientale. Una volta ripuliti, i percorsi sono stati riqualificati con i materiali adeguati, ecosostenibili ed ecocompatibili, coinvolgendo sia la Regione Toscana che il Wwf, vista la delicatezza ambientale nella quale tali percorsi si inseriscono, sia dal punto di vista della flora che della fauna».

«Siamo stati molto attenti – dichiara ancora Poccia – a non alterare lo stato dei luoghi e l’intervento, perciò, è stato molto complesso e impegnativo, in quanto i tempi sono stati ristretti. Era necessario, infatti, completare i lavori prima della seconda metà di marzo per non disturbare le nidificazioni e, a tal proposito, è stato necessario interdire una parte del percorso uno proprio in virtù delle nidificazioni presenti, per cui è in corso di realizzazione una cartellonistica dedicata».

«Per quanto ci riguarda – conclude l’assessore – abbiamo voluto restituire a cittadini e turisti delle aree meravigliose e di grande pregio ambientale, garantendo sì l’accesso, ma con determinate regole al fine anche di sensibilizzare l’utenza al rispetto dell’ambiente. Oggi abbiamo riqualificato delle aree abbandonate da oltre 30 anni con lo spirito che mi muove come assessore all’ambiente: l’ambiente deve essere rispettato e garantito, ma, oltre alla regolamentazione e alla sensibilizzazione, deve essere garantito l’accesso perché la bellezza che il nostro territorio ci offre deve essere condivisa e raccontata».