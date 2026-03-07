Referendum sulla giustizia, Picchi: “Separazione delle carriere garantisce un giusto processo”

Grosseto. Lunedì 9 marzo, a Manciano, alle ore 17.30, si terrà il primo di una serie di appuntamenti pubblici con i cittadini dove anche il comitato “Sì Riforma” sarà impegnato, in vista del prossimo referendum sulla giustizia. Un ciclo di incontri sul territorio che nasce con l’obiettivo di approfondire i contenuti della riforma e favorire un confronto diretto con la cittadinanza. Intanto prosegue con determinazione l’attività del comitato.

Giacomo Picchi, coordinatore provinciale, interviene nel dibattito pubblico per chiarire uno dei punti centrali della riforma: quello della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri: “In molti Paesi europei, come Germania, Spagna e Portogallo, le carriere di giudici e pubblici ministeri sono già separate, senza che ciò abbia mai messo in discussione la solidità democratica dei loro ordinamenti – afferma Picchi -. Al contrario, la mancata separazione si riscontra in sistemi come Iran, Cina o Bangladesh. È un dato comparativo che invita a riflettere e che smentisce la narrazione secondo cui questa riforma rappresenterebbe un’anomalia nel panorama occidentale. La verità è che ci avvicina agli standard delle democrazie più avanzate”.

“La riforma – prosegue – dà piena attuazione all’articolo 111 della Costituzione, che sancisce il principio del giusto processo e la terzietà del giudice. E non mette in alcun modo in discussione l’articolo 104, che garantisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura da ogni altro potere dello Stato. Separare le carriere non significa indebolire la magistratura, ma rafforzarne l’equilibrio interno e la credibilità agli occhi dei cittadini. Un giudice realmente terzo deve essere e apparire equidistante rispetto alle parti. La separazione delle carriere rende questa equidistanza evidente e sostanziale, rafforzando il contraddittorio e assicurando un confronto davvero paritario tra accusa e difesa. Con percorsi distinti, il pubblico ministero potrà specializzarsi ulteriormente nelle indagini, rendendole più efficaci, mentre il giudice sarà posto al riparo da possibili condizionamenti culturali o professionali derivanti dalla condivisione della stessa carriera. È una riforma che tutela i diritti di tutti: di chi accusa, di chi si difende e, soprattutto, dei cittadini”.

“Nelle prossime settimane – conclude Giacomo Picchi – continueremo a promuovere incontri pubblici, momenti di confronto e iniziative informative sul territorio. Il nostro obiettivo è offrire strumenti chiari e trasparenti per comprendere le ragioni del Sì e compiere una scelta consapevole, nell’interesse della giustizia e del Paese”.