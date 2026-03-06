Settimana mondiale del glaucoma: visite oculistiche gratuite in provincia di Grosseto

Grosseto. Dall’8 al 14 marzo ricorre la Settimana mondiale del glaucoma, una malattia dell’occhio che colpisce circa il 2% della popolazione e che può portare alla cecità, se non diagnosticata e trattata in tempo.

L’Asl Toscana sud est, anche quest’anno, aderisce all’iniziativa mettendo a disposizione degli utenti la possibilità di sottoporsi ad una visita oculistica gratuita mirata alla prevenzione del glaucoma.

Per accedere al servizio è necessaria la prenotazione chiamando da lunedì 9 marzo il call center al numero 0577.767676 (sia da fisso che da cellulare); l’iniziativa è rivolta ai residenti sul territorio della Asl Toscana Sud est, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Questi i requisiti per accedere: età superiore ai 40 anni, non essere in terapia per il glaucoma, non aver fatto visite oculistiche negli ultimi 3 anni. Nel grossetano, le visite saranno eseguite a Grosseto, Follonica, Massa Marittima, Castel del Piano ed Orbetello.

“Fare prevenzione è fondamentale ed è per questo che anche quest’anno, in continuità con quanto facciamo ormai da molti anni, abbiamo accolto la richiesta di collaborare con l’Unione italiana ciechi e Iapb – dichiara il dottor Andrea Romani, direttore del Dipartimento chirurgie specialistiche -. Fare prevenzione significa conservare la vista e tutelare il benessere delle persone ed è per questo motivo che mettiamo a disposizione degli utenti la possibilità di effettuare una visita oculistica”.

La Settimana del glaucoma

La Settimana del glaucoma è l’evento annuale con il quale Iapb Italia Onlus, in collaborazione con Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, vuole richiamare l’attenzione sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarlo e prendersene cura in ogni fase della vita. Anche per il 2026, l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Grosseto affianca le iniziative dell’Oculistica, diretta dal dottor Angelo Balestrazzi, organizzando ulteriori appuntamenti di screening per il glaucoma. In particolare, gli oculisti del Misericordia saranno a disposizione sul camper dell’Iapb regionale venerdì 13 marzo, dalle 15 alle 18.30, a Manciano, in piazza Garibaldi, con la collaborazione della Misericordia di Manciano, e sabato 14 marzo, dalle 10 alle 17, a Follonica in piazza a Mare.

“La Misericordia di Manciano – sottolinea il Governatore Federigo Norcini – è lieta di collaborare con la Uici sezione territoriale di Grosseto alla realizzazione di questo importante progetto di screening che, ribadisco, è totalmente gratuito. La prevenzione è l’arma più potente che abbiamo per contrastare qualsiasi malattia e come associazione impegnata nei servizi di emergenza-urgenza sappiamo bene cosa significhi saper prevenire un evento o, quantomeno, intervenire il prima possibile in una situazione he rischia di compromettersi sempre più. Ringrazio la presidente Siloni per aver individuato la Fraternita di Misericordia quale cooperante per la realizzazione di questa giornata di screening, invitando tutti coloro che rientrano nella fascia d’età a rischio a partecipare.”

“L’Unione italiana ciechi e ipovedenti sezione territoriale di Grosseto – spiega la presidente Sioli Sereni – è impegnata da anni in opere di sensibilizzazione, perché è grazie a progetti di screening come questo che possiamo informare i cittadini e possiamo aiutarli indirizzandoli verso un percorso di cura corretto. La Settimana mondiale del glaucoma rispecchia in toto la necessità di screening oculistici, perché questa malattia viene anche denominata ‘ladro silente della vista’, proprio perché procede e si appropria della vista senza una chiara sintomatologia; là dove il sintomo si affaccia, la malattia ha già dichiarato la sua presenza, iniziando ad appropriarsi del campo visivo e a ledere il nervo ottico. I danni rilevati a livello visivo sono irreversibili e per questo il momento della prevenzione è molto importante per la rilevazione del tono oculare, che è causa della perdita della vista. La fascia di età a cui è rivolta l’iniziativa è quella over 45, a meno che non si abbia una forte e presente familiarità a questo tipo di malattie”.

“La Settimana del glaucoma è un importante appuntamento per sensibilizzare la popolazione su questa patologia che interessa un numero elevato di persone – afferma Balestrazzi -. Il glaucoma è una malattia multifattoriale, determinata anche da processi neurodegenerativi o vascolari, si presenta con un aumentata pressione oculare che determina un danno progressivo ed irreversibile al nervo ottico con perdita della funzione visiva. Purtroppo è asintomatico e quando il soggetto si accorge del calo visivo è troppo tardi. Da qui l’importanza della prevenzione per evitare danni irreparabili alla vista. È infatti solo con visite periodiche che è possibile scoprire e diagnosticare la malattia prevenendo nell’80% dei casi la cecità da glaucoma. Iniziative come questa sono importanti perché permettono di fare informazione e intercettare possibili casi da approfondire, soprattutto in caso di familiarità con la malattia, e la prevenzione gioca in tale contesto un ruolo fondamentale. I cittadini potranno cogliere l’occasione per fare un controllo e ricevere indicazioni e informazioni sul percorso glaucoma. Un sentito grazie va come sempre all’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Grosseto e alla sua presidente Sioli Sereni, da sempre al nostro fianco e disponibili in ogni occasione a collaborare fattivamente nelle iniziative rivolte alla popolazione”.