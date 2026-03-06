Giornata della lotta contro i disturbi del comportamento alimentare: le iniziative in Maremma

Grosseto. Anche per il 2026, sono numerose le iniziative della Asl Toscana sud est in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla.

Viene celebrato ogni anno per sensibilizzare la popolazione sul delicato tema dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, ponendo l’attenzione sulle strategie di prevenzione, diagnosi e cura.

I disturbi del comportamento alimentare sono problematiche altamente complesse, la cui diffusione risulta in aumento, anche in relazione agli effetti della pandemia. Questi disturbi, caratterizzati principalmente da anoressia nervosa, bulimia nervosa e disturbo da alimentazione incontrollata, colpiscono in Italia circa 3 milioni e mezzo di persone all’anno, di cui il 70% adolescenti.

Maggiormente interessati risultano i giovani e le donne, ma si sta registrando un incremento anche nella popolazione maschile. I dati mostrano inoltre un preoccupante aumento dei casi con età di esordio sintomatologico estremamente precoce. I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono patologie che richiedono interventi tempestivi e multiprofessionali, come definito dalle linee di indirizzo nazionali. Il fiocchetto lilla è pertanto il simbolo di tutte le persone che hanno lottato e lottano contro questi disturbi per dimostrare che con interventi tempestivi e appropriati si può guarire.

Per l’occasione i professionisti e le professioniste della Rete clinica aziendale per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna), coordinata dalla dottoressa Valentina Bruchi, hanno organizzato degli eventi sulle tre province della Sud est, diretti alla cittadinanza con l’obiettivo di informare sui servizi Asl attivi per la cura e il sostegno alle persone che vivono questo tipo di disturbi e condividere esperienze raccontate da chi le ha vissute in prima persona uscendone vincitore. È stato chiesto alle amministrazioni comunali di illuminare di lilla un monumento cittadino il 15 marzo.

«La Giornata del fiocchetto lilla rappresenta tutte le persone che lottano contro i disturbi alimentari e il loro sentirsi spaventate, disorientate e non viste – afferma Bruchi –. Il 15 marzo è importante portare il nostro contributo per costruire insieme una coscienza collettiva, sviluppare nuove azioni di salute, promuovere un dialogo tra le istituzioni e la cittadinanza. Le iniziative di questo anno mostrano come, all’interno dei nostri servizi, si stia sviluppando sempre più una cultura comune e una grande sensibilità verso i disturbi alimentari. Ciò ha reso possibile il raggiungimento di una diffusione dell’iniziativa del fiocchetto Lilla su tutte le zone distretto presenti in area vasta».

Le iniziative in provincia di Grosseto

Grosseto

Venerdì 13 marzo, dalle 10.00 alle 13.00, all’Iis Del Rosso di Albinia – Incontro con studenti e professori dell’Istituto tecnico commerciale ed equipe Centro Dna.

Sabato 14 marzo, dalle 10.00 alle 13.00, alla biblioteca comunale Chelliana di Grosseto – Incontro con studenti e professori dell’Isis Fossombroni e del Liceo Rosmini ed equipe Centro Dna.

Colline dell’Albegna

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo – Illuminazione con il colore lilla della facciata del municipio di Orbetello.

Residenza Casa Mora a Castiglione della Pescaia

Domenica 15 marzo, dalle 15.00 alle 18.00, “Lilla Day” – Incontro aperto alle famiglie, operatori e associazioni. Presentazione delle attività di Pet Therapy, Mindfulness e mercatino laboratoriale.