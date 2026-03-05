Home Costa d'argentoRimozione della vegetazione in eccesso: intervento del Consorzio di Bonifica sul fosso
Costa d'argentoNotizie dagli Enti

Rimozione della vegetazione in eccesso: intervento del Consorzio di Bonifica sul fosso

Lavori a Monte Argentario

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Monte Argentario (Grosseto). Attenzione sempre massima da parte del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sull’unità idrografica Albegna.

E’ stata eseguita la manutenzione ordinaria del fosso Bocca d’Oro, in località Cala Galera, nel comune di Monte Argentario. Le lavorazioni hanno riguardato la decespugliazione della vegetazione erbacea e arbustiva in eccesso lungo le sponde del corso d’acqua, che scorre sotto il ponte della strada provinciale di Porto Ercole e il ponticino di accesso al porticciolo di Cala Galera.

L’intervento, inserito nel piano delle attività di bonifica, è stato condotto nel rispetto delle direttive della Regione Toscana per la tutela dell’ambiente, della flora e della fauna.

 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Conclusi gli incontri sul Piano operativo: è ancora...

Contrasto alla violenza di genere: il Comune aderisce...

Ormeggi a canone agevolato, pubblicato il bando: come...

Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Servizio civile: la cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo cerca...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: