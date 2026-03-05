Giornata internazionale della donna: tutte le iniziative in provincia di Grosseto

Grosseto. Ecco tutte le iniziative in provincia di Grosseto in occasione della Giornata internazionale della donna, in programma domenica 8 marzo.

Grosseto

Domenica 8 marzo, alle 17.30, nella sala Pegaso del palazzo della Provincia di Grosseto, presentazione del progetto di ricerca storica sulle partigiane e resistenti del territorio grossetano, a cura di Ilaria Cansella (Isgrec). A seguire, un assaggio in anteprima dello spettacolo di teatro e musica dal vivo di AnimaScenica Teatro basati sulla ricerca dell’Isgrec. Regia di Irene Paoletti, musiche di Emanuele Bocci. Interpreti: Benedetta Rustici, Elisa Bartoli, Irene Paoletti, Pablo Torregiani.

“Libere voci” è un progetto dell’Isgrec in partenariato con AnimaScenica Teatro e Commissione pari opportunità della Provincia di Grosseto, sostenuto dalla Regione Toscana (avviso pubblico ex art. 4 l.r. 38/02).

La Fondazione Polo Universitario Grossetano, in collaborazione con il Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena e l’associazione culturale Storie di Cinema Aps, in occasione della Giornata internazionale della donna, per celebrare l’80° anniversario del suffragio universale del 2 giugno 1946, organizza venerdì 6 marzo alle 17 un incontro durante il quale verrà proiettato il film “Suffragette – Le donne che hanno cambiato il mondo”, che affronta i temi dell’emancipazione femminile e del diritto di voto allargato anche alle donne.

In Italia si è giunti al suffragio femminile universale più tardi che in altri Paesi, solo nel 1945, con il decreto approvato il 30 gennaio dal Consiglio dei Ministri, grazie anche al lavoro dell’Unione donne italiane e del movimento femminista, attivo sin dalla fine dell’Ottocento. L”affluenza in massa delle donne italiane al voto avvenne però in occasione del referendum del 1946, quando il Paese fu chiamato a scegliere tra monarchia e repubblica.

A distanza di 80 anni da quella memorabile data, si terrà nell’aula magna la presentazione, la proiezione ed il dibattito sul film “Suffragette “, della regista Sarah Gavron, a cura del regista Francesco Falaschi e dello sceneggiatore Alessio Brizzi, di Storie di Cinema Aps.

“Non è un film che non cade nella trappola didascalica ed evita il tono calligrafico di alcune pellicole in costume, grazie alla regia attenta ed all’intensa interpretazione dell’attrice protagonista Carey Mulligan. E’ un film storico capace di emozionare e far riflettere sull’attualità”, ha commentato Francesco Falaschi.

L’ingresso è libero e gratuito.

Le iniziative dei Parchi archeologici della Maremma

Il prossimo 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, i Parchi archeologici della Maremma confermano anche quest’anno la propria adesione alla consueta iniziativa del Ministero della cultura, che prevede l’ingresso gratuito per le donne in tutti i luoghi della cultura statali.

Inoltre, con lo scopo di sensibilizzare il pubblico di visitatori sulla rilevanza culturale e sociale della Giornata, i Parchi arricchiscono appositamente il proprio calendario di eventi inserendo in programma una serie di visite speciali che si terranno nei diversi siti archeologici, con i seguenti orari e modalità.

Parco archeologico di Cosa:

dalle 9.30 alle 12.00: visita accompagnata gratuita al Parco, a cura del personale del MiC, realizzata in collaborazione con l’associazione Insieme in rosa (sezione di Orbetello, insiemeinrosaonlus.it ), impegnata in campagne di sensibilizzazione per la lotta e la prevenzione dei tumori. Dopo la visita, l’esperienza coinvolgente di una camminata metabolica con cuffiette, con percorso ad anello ed esercizi guidati con trainer. Richiesto abbigliamento sportivo e borraccia d’acqua. L’evento è una raccolta fondi per contribuire all’acquisto di un fiducial marker per il reparto di radioterapia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.;

), impegnata in campagne di sensibilizzazione per la lotta e la prevenzione dei tumori. Dopo la visita, l’esperienza coinvolgente di una camminata metabolica con cuffiette, con percorso ad anello ed esercizi guidati con trainer. Richiesto abbigliamento sportivo e borraccia d’acqua. L’evento è una raccolta fondi per contribuire all’acquisto di un fiducial marker per il reparto di radioterapia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.; dalle 15.00 alle 17.00: visita accompagnata gratuita al Parco, a cura del personale del MiC. Per informazioni e prenotazioni: e-mail pa-maremma.parcocosa@cultura.gov.it; tel +39.0564.881421 o 335.1471086.

Parco archeologico di Roselle:

ore 10.15: visita accompagnata gratuita al Parco, (compresa nel costo del biglietto, gratuito per le donne) a cura del personale del MiC. Per informazioni e prenotazioni: e-mail pa-maremma.parcoroselle@cultura.gov.it; tel +39.0564.402403 o 331.6194577.

Follonica

Mostra fotografica “I corpi delle donne come campi di battaglia”, di Cinzia Canneri, sabato 7 marzo, alle 17, alla pinacoteca civica di Follonica.

Il progetto, vincitore il prestigioso premio World Press Photo 2025, affronta il tema della violenza sessuale come arma di guerra in tre territori interconnessi geopoliticamente tra loro: Eritrea, Etiopia e Sudan.

Talk “Le voci dei corpi nascosti”, sabato 7 marzo, alla pinacoteca Ccvica di Follonica, coordinato da Daria Scolamacchia, con Cinzia Canneri e Annalisa Marchionna, supportato dal Journalismfund Europe sul tema della selezione di genere connessa alle adozioni illegali tra Armenia e Italia.

“Iran, il coraggio delle donne”, sabato 7 marzo, alla pinacoteca civica di Follonica. Annalisa Marchionna presenterà il suo lavoro, che racconta la determinazione delle donne iraniane attiviste in una società che le opprime e le priva del rispetto dei diritti umani.

Orbetello

La Commissione pari opportunità comunale celebra la Giornata internazionale della donna con la proiezione a ingresso gratuito del film di Marta Savina “Primadonna”, al cinema di Orbetello, e la mostra, realizzata in collaborazione con l’associazione Olympia de Gouges, “I corpi delle donne come campi di battaglia”.

La Commissione pari opportunità del Comune di Orbetello, come di consueto, celebra la giornata dedicata all’affermazione dei diritti delle donne, portando nella sala del cinema lagunare la proiezione del film “Primadonna”, il primo lungometraggio della regista Marta Savina ispirato alla storia di Franca Viola: «Ancora oggi il coraggio di Franca Viola – spiega il vicesindaco lagunare Chiara Piccini, che presiede la Commissione – è un esempio di grande coraggio. La voce di una donna che ha detto no e ha lottato per se stessa nell’Italia del dopoguerra, dove la violenza sessuale non era ancora considerata un crimine da punire, ma una vergogna da nascondere dietro al matrimonio riparatore».

«La forza e la determinazione di Franca – aggiunge Piccini – sono state portate sul grande schermo da Savina e la nostra Commissione pari opportunità ha scelto “Primadonna” proprio per celebrare il coraggio delle donne e per raccontare la storia di un Paese dove il delitto d’onore è stato abolito solo nel 1981 e dove, nonostante le lotte e l’impegno, ancora c’è molto da fare per raggiungere la parità dei sessi».

La proiezione, che si terrà lunedì 9 marzo alle 17,30, è gratuita.

Domenica 8 marzo, alle 16.30, sarà inaugurata, nella sala espositiva ex Frontone di Talamone, la mostra “I corpi delle donne come campi di battaglia”, promossa dall’associazione Olympia de Gouges in collaborazione con la Commissione pari opportunità, con le immagini della fotoreporter Cinzia Canneri, fotogiornalista internazionale specializzata in temi di genere, ambiente e migrazioni. Ad aprire l’inaugurazione sarà la presidente dell’associazione Sabrina Gaglianone che presenterà l’autrice, la quale, a sua volta, interverrà accompagnata da Nadia Nur, rappresentante della diaspora eritrea.

Il progetto, che ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il World Press Photo 2025 ed è stato esposto in numerose mostre a livello internazionale, indaga la violenza sessuale come arma di guerra attraverso il viaggio migratorio di donne eritree e tigrine, con un focus sulla guerra in guerra del Tigray. I loro corpi, campi di sopraffazione, diventano anche spazi di resistenza collettiva e richiesta di giustizia.

La mostra fotografica proseguirà da lunedì 9 a domenica 15 marzo con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19, sabato 14 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, domenica 15 marzo dalle 10 alle 12.

Scarlino

In occasione della Giornata internazionale della donna, la Commissione pari opportunità del Comune di Scarlino promuove una serie di iniziative culturali dedicate alla valorizzazione del ruolo delle donne nella storia e nella società contemporanea.

Dal 3 al 17 marzo, alla biblioteca comunale di Scarlino, sarà allestita la mostra fotografica di Carlo Tardani dal titolo “Donne straordinariamente normali”, un percorso espositivo che racconta, attraverso immagini intense e significative, la quotidianità e la forza delle donne, mettendo in luce storie di vita comuni ma allo stesso tempo straordinarie.

All’interno della mostra sono previsti anche momenti di incontro con le scuole del territorio. Venerdì 6 marzo, sempre alla biblioteca di Scarlino, e lunedì 9 marzo, a Scarlino Scalo, le classi delle scuole primarie comunali parteciperanno a letture animate di biografie di donne appartenenti a diverse epoche storiche, seguite da un laboratorio grafico-pittorico condotto da Marta Ferri. Le attività sono pensate per favorire la riflessione sui temi dell’uguaglianza, del rispetto e della valorizzazione delle differenze attraverso il linguaggio creativo e narrativo.

Le iniziative si concluderanno con un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza: venerdì 6 marzo, alle 21.00, alla Sala Auser del Puntone, sarà proiettato gratuitamente il film “La pazza gioia” di Paolo Virzì, una pellicola che affronta con sensibilità e profondità temi legati alla condizione femminile, alla fragilità e al desiderio di libertà.

Attraverso queste iniziative, la Commissione pari opportunità e l’amministrazione comunale intendono offrire alla comunità occasioni di incontro e di riflessione, celebrando la Festa della donna come momento di consapevolezza culturale e sociale e non solo come ricorrenza simbolica.

Paganico

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Civitella Paganico promuove un appuntamento culturale dedicato alla riflessione sul ruolo femminile nella storia e nella società contemporanea.

Sabato 7 marzo, alle 16.00, alla biblioteca comunale di Paganico, sarà presentato il romanzo “Il velo di Lucrezia” (Neri Pozza, 2025) di Carla Maria Russo, una delle più apprezzate autrici italiane di narrativa storica. L’incontro sarà moderato da Lina Senserini.

“Abbiamo scelto di celebrare la Giornata internazionale della donna con un momento di approfondimento culturale — dichiara Benedetta Zuffi, consigliera comunale con delega alle pari opportunità — perché la cultura è uno dei luoghi fondamentali in cui si costruisce il cambiamento. Il romanzo di Carla Maria Russo ci parla di una donna che, in un contesto storico rigidamente strutturato, rivendica il diritto di esistere pienamente. È un messaggio che attraversa i secoli e che ancora oggi ci invita a riflettere sul valore della libertà, della dignità e delle pari opportunità”.

Ambientato nella Firenze del Quattrocento, il romanzo racconta la storia intensa e appassionata di Lucrezia e Filippo Lippi, intrecciando arte, amore e ribellione in una vicenda che mette al centro il desiderio di libertà e di autodeterminazione femminile. Attraverso la figura di Lucrezia, donna capace di sfidare convenzioni e vincoli imposti dal proprio tempo, il libro offre uno spunto di riflessione attuale sui temi dell’identità, della scelta e della forza delle donne.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle attività promosse dall’amministrazione comunale in occasione dell’8 marzo, con l’obiettivo di valorizzare la cultura come strumento di consapevolezza e crescita civile.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Roccastrada

Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, la Commissione pari opportunità del Comune di Roccastrada aderisce ad alcuni importanti eventi organizzati nel territorio da Associazioni con le quali ha collaborato anche nel recente passato.

Sabato 7 marzo, alle 15.30, nella sede dell’Auser di Ribolla, “Occupiamo il Garibaldi! Quando le donne lottano per i diritti”, un evento nel quale viene data voce ad una figura emblematica della lotta femminile nel nostro capoluogo di provincia, Vanna Zanini, che nella seconda metà degli anni Settanta è stata tra le fondatrici di Centro Donna e successivamente, negli anni novanta, dell’associazione Olympia de Gouges.

L’evento è organizzato dall’associazione Auser, da Spi-Cgil ed in collaborazione con il Movimento Donne della sezione Anpi “Palazzoli” di Grosseto.

Mercoledi 11 marzo, dalle 16.30, al centro Kaos kreativo a Roccastrada, la Commissione pari opportunità ospita l’iniziativa promossa da Unicoop Etruria con il patrocinio del Comune, dal titolo “A nostra immagine: quando le artiste ritraggono altre donne”, nell’ambito di una più ampia rassegna sul tema dell’arte al femminile, a cura di Tiziana Luciani, psicologa e psicoterapeuta.

“Vogliamo sottolineare, come Commissione, la necessità di celebrare questa giornata per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in molti paesi del mondo – dichiara la consigliera con delega alle pari opportunità Mara Antolini -. Riteniamo tuttavia indispensabile lavorare ogni giorno dell’anno e sensibilizzare costantemente le vecchie e nuove generazioni sul ruolo fondamentale delle donne nella società“.

“È ugualmente importante questa collaborazione con istituzioni e associazioni del territorio per far giungere i messaggi a più persone possibili e coinvolgendo in misura sempre maggiore la cittadinanza – prosegue la presidente della Commissione Pari Opportunità Eleonora Pellegrini –. Allo stesso modo riteniamo estremamente importante anche il lavoro che, sin dalla sua nascita, la Commissione ha svolto in numerose occasioni con la scuola, perché è dalle nuove generazioni che nasce la consapevolezza in quanto i giovani sono spesso portatori di nuove prospettive, maggiore apertura mentale e una sensibilità più spiccata verso tematiche come inclusività, sostenibilità e parità di genere. Un pensiero profondo va a tutte le donne coinvolte nei conflitti armati nel mondo, spesso vittime silenziose, ma anche portatrici di incredibile resilienza. Le donne in guerra non sono solo vittime, ma pilastri della comunità, costrette a diventare capofamiglia, a proteggere i figli, a cercare cibo e rifugio e spesso a curare i feriti in scenari devastati”.

Un terzo appuntamento nel territorio comunale è previsto per domenica 8 marzo alle 17.30 al centro civico di Roccatederighi, dove l’associazione “Paesaggi culturali”, insieme ad Anpi e con il patrocinio del Comune di Roccastrada, terranno un incontro con Sendy Giammatei, autrice di alcuni corti dal titolo “Qualcosa da raccontare” e “Non è colpa tua”, che saranno proiettati durante l’iniziativa. Sendy è un’attrice, sceneggiatrice, regista ed autoritrattista, collaboratrice di Giovanni Veronesi che le fa scoprire anche l’arte dello scrivere; impegnata su vari temi, compreso quello della violenza sulle donne.

Massa Marittima

Ad aprire le iniziative “Intorno all’8 marzo” nel comune di Massa Marittima è la musica con il recital lirico “La donna nel teatro musicale”, in programma sabato 7 marzo, alle 18.30, nel Palazzo dell’Abbondanza di Massa Marittima. L’evento è promosso dall’associazione “Amici della Musica” in collaborazione con la Commissione comunale per le pari opportunità, con l’assessorato alle pari opportunità.

La voce della soprana Paola Di Gregorio sarà accompagnata al pianoforte da Marina Ciubotaru. La presentazione e il commento dei brani sarà a cura del maestro Maurizio Morgantini. Il recital propone un percorso musicale dedicato alle figure femminili del teatro lirico attraversando epoche e stili diversi: da Antonio Vivaldi con l’aria “Sposa, son disperata” de Il Tamerlano; a Georg Friedrich Händel con la celeberrima “Lascia che io pianga” tratta da Rinaldo; Vincenzo Bellini e la famosa “Casta Diva” (da Norma); fino a Giuseppe Verdi con una selezione di pagine tratte da La Traviata, Rigoletto, Il Trovatore e Aida e Giacomo Puccini con “Un bel dì vedremo” da Madama Butterfly, “Tu che di gel sei cinta” da Turandot e “O mio babbino caro” da Gianni Schicchi.

Il programma prosegue domenica 8 marzo, alle 15, a Prata con “A passo di donna”, una minipasseggiata tra natura e ricordi. Una domenica pomeriggio per dare forma ad una nuova aggregazione tra donne, camminando tra vicoli e natura, chiacchierando e lasciando riaffiorare memorie e ricordi. Il ritrovo è in piazza Lolini, con scarpe comode, per affrontare l’anello sulla via dei ladri intorno alle mura, la discesa in piazza Guerrazzi fino alla fonte Vecchia. Per le meno intrepide è possibile attendere le partecipanti alla camminata nella sala polivalente (ex mattatoio), aperta dalle 15. Al rientro per tutte tisane, tè e biscottini. L’iniziativa è organizzata dalle donne di Prata con il patrocinio della Commissione comunale per le Pari Opportunità.

Domenica 8 marzo, la sezione Bersaglieri di Massa Marittima, alle 12, a Valpiana, al centro sociale Mario Grandi, durante l’annuale pranzo sociale, inaugurerà una panchina rossa.

Martedì 17 marzo, alle 17.30 alla biblioteca comunale di Massa Marittima, si terrà l’incontro dal titolo “Nutrire il benessere”, alimentazione al femminile, promosso dalla Commissione comunale e dall’assessorato per le pari opportunità, con il patrocinio dell’associazione Misericordia e dell’associazione Iride. Relatrice la dottoressa Giulia Biagini.

Venerdì 20 marzo, alle 16.00, nella frazione di Valpiana, si terrà l’ultimo evento del cartellone della Commissione comunale “Intorno all’8 marzo” con la presentazione del libro “La scelta di amarti” di Martina Righini. L’evento è promosso in collaborazione con il Circolo Valpiana.

Amiata

Sabato 14 marzo, alle 10.30, “Ipazia”, spettacolo riservato agli studenti dell’Istituto statale di istruzione superiore Polo Amiata Ovest.

Alle 17.00 spettacolo aperto alla cittadinanza al teatro degli Unanimi ad Arcidosso.

Scritto da Maria Modesti, con la regia di Francesco Tarsi e arricchito da brani tratti dal libro “Ipazia” di Mario Luzi, lo spettacolo racconta la storia di una donna straordinaria: filosofa, scienziata e simbolo di libertà di pensiero.

Evento promosso dalla Commissione pari opportunità dell’Amiata grossetana, in collaborazione con l’associazione Polis 2001.

Castiglione della Pescaia

Domenica 8 marzo, alle 10.00, passeggiata verso la Casa Rossa con ritorno alle 11.00 in Piazza della Repubblica, a Castiglione della Pescaia. Seguirà la conferenza presso il Museo Casa Rossa Ximenes con la partecipazione dell’avvocata Elisabetta Teodosio.

Evento promosso dalla Commissione pari opportunità del comune di Castiglione della Pescaia in collaborazione con il Leo Club Iannitelli e l’associazione “Camminare non costa nulla”.

Cinigiano

Passeggiata di primavera per i sentieri di Monticello Amiata, in programma domenica 8 marzo, alle 10.30, con partenza dal Centro Visite. Previsto il pranzo insieme alle 12.30.

Evento promosso dalla Commissione pari opportunità del Comune di Cinigiano.

Gavorrano

“Tre donne, tre strade”: aAdesione alla campagna promossa da Associazione toponomastica femminile patrocinata da Anci, con la collaborazione della Commissione per pari opportunità del Comune di Gavorrano.

La campagna propone ai Comuni di impegnarsi simbolicamente e concretamente nell’intitolazione di aree pubbliche a tre figure femminili: una di rilevanza locale, una di rilevanza nazionale e una di rilevanza internazionale. Maggiori dettagli saranno comunicati in seguito.

Magliano in Toscana

“Non dirmi a cosa giocare!”. No etichette, solo giochi sportivi. Sprint letterario e Il Ludobus della Maremma, domenica 8 marzo, alle 15.00, in piazza della Repubblica, a Magliano in Toscana.

Evento organizzato dalla Commissione pari opportunità del Comune di Magliano in Toscana in collaborazione con Auser Magliano in Toscana e Corpo bandistico musicale “G. Verdi”.

Giornata di avvio del progetto di avvicinamento e sostegno allo sport rivolto ai ragazzi e alle ragazze e promozione della parità di genere, mirata a far superare gli stereotipi che etichettano alcuni sport come esclusivamente maschili o femminili.

Monte Argentario

Domenica 8 marzo, alle 17.30, all’ex Onmi di Porto Santo Stefano, lo spettacolo “Donne in viaggio”, a cura della compagnia teatrale Le Grotte aps, che fa parte di un progetto teatrale rivolto alla popolazione in collaborazione con la Commissione pari opportunità del Comune di Monte Argentario, per promuovere la giusta narrazione della giornata in onore delle donne dell’8 marzo.

Il Centro studi Don Pietro Fanciulli, come tradizione, dà inizio alla stagione degli eventi culturali 2026 in concomitanza con la Giornata internazionale della donna. Ad attendere fino all’autunno il pubblico ci saranno mostre, conferenze, concerti, presentazioni di libri.

E proprio con un’opera letteraria dedicata a più figure femminili si parte domenica 8 marzo alle 17.30 nella sede di via Scarabelli, 16. Silva Landini presenta il suo secondo libro, “Il mistero delle viole”, edito da Effigi, uscito da pochissimo, a due anni di distanza dalla “Battaglia dei confetti”.

E’ la storia di tre donne, vissute in tre epoche diverse. Clara e Rita le abbiamo già trovate nella storia di esordio, mentre la terza – Matilde – si inserisce in un altro contesto temporale. Nonostante le differenti ambientazioni, le donne sono unite da un filo che va oltre il trascorrere degli anni, che unisce passato e presente. Un legame tutto da scoprire narrato da Silva Landini, santostefanese, insegnante della Scuola Primaria ed anche autrice di fiabe per bambini.

Alla presentazione, ad ingresso libero, interverrà Piero Marcelli, attore teatrale, televisivo e radiofonico; moderatrice sarà Eugenia Cerulli.

Monterotondo Marittimo

Performance di lettura tratta dal libro di Stefano Benni “Le Beatrici”, domenica 8 marzo, alle 16.30, al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo. Evento promosso dalla Auser di Monterotondo Marittimo con il patrocinio del Comune di Monterotondo Marittimo.

Montieri

Passeggiata rosa, domenica 8 marzo, con partenza alle 14.30 dal circolo le Cornate, a Gerfaco. La passeggiata avverrà nella riserva naturale delle Cornate e a Fosini, nella frazione di Gerfalco. Sono previsti un percorso facile, della durata di un’ora, e uno medio di circa due ore

Evento gratuito organizzato dal Comune di Montieri insieme alla Commissione pari opportunità del Comune di Montieri.

Notizia in aggiornamento