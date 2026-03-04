Referendum giustizia, Fratelli d’Italia torna in piazza: gazebo informativo a sostegno del Sì

Grosseto. Il circolo di Fratelli d’Italia Grosseto torna in piazza sabato 7 marzo, dalle 10 alle 18, in corso Carducci (di fronte allo Chalet), con un gazebo informativo a sostegno del Sì al prossimo referendum sulla riforma della giustizia.

Un’intera giornata dedicata all’informazione e al confronto con i cittadini su una riforma che rappresenta uno dei punti qualificanti del programma con cui Fratelli d’Italia ha vinto le elezioni politiche del 2022 e che adesso viene sottoposta al giudizio popolare.

“Riformare la giustizia per renderla più giusta, efficiente, trasparente e libera da condizionamenti – spiegano dal circolo di Fratelli d’Italia Grosseto – è un obiettivo storico che il nostro partito ha assunto con chiarezza davanti agli italiani. Questa riforma si fonda su tre pilastri fondamentali: garantire pienamente il diritto al giusto processo sancito dalla Costituzione; disarticolare il sistema correntizio all’interno del Csm; restituire ai magistrati autorevolezza e dignità”.

“Nel dettaglio – commentano da Fratelli d’Italia –, uno degli elementi centrali è la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, considerata indispensabile per rendere effettiva la parità tra accusa e difesa e assicurare un giudice terzo, imparziale ed equidistante, in piena attuazione dell’articolo 111 della Costituzione. Altro punto qualificante è la riforma del Consiglio superiore della Magistratura, con l’obiettivo di superare logiche correntizie e rafforzare l’autonomia dell’ordine giudiziario. Infine, l’istituzione di un’alta Corte disciplinare, chiamata a garantire trasparenza e rigore nelle responsabilità dei magistrati”.

“Si tratta di una riforma di buon senso, che in passato ha trovato aperture e condivisioni trasversali – proseguono da Fratelli d’Italia – e che non mette in discussione l’indipendenza della Magistratura, ma anzi la rafforza, sottraendola a dinamiche interne che ne hanno compromesso credibilità e fiducia”.

Il gazebo di sabato sarà dunque un’occasione per approfondire i contenuti del referendum e confrontarsi direttamente con i rappresentanti del partito.

“Non lasciare che altri decidano per te – concludono dal circolo di Fratelli d’Italia –. Sabato passa al nostro gazebo, informati e sostieni il cambiamento che l’Italia aspetta da anni”.