Servizio civile, Fondazione Impresa Sensibile cerca sette giovani: come candidarsi

Grosseto. Sono 7 i giovani volontari che, in provincia di Grosseto, potranno partecipare al progetto di servizio civile universale promosso dalla Fondazione Impresa Sensibile Ets.

“Welfare di comunità: servizi e solidarietà per una società inclusiva e protetta” è il titolo del progetto che coinvolgerà i volontari, di cui due giovani con minori opportunità, nelle sei sedi di Impresa Sensibile in provincia di Grosseto: un volontario opererà a Castiglione della Pescaia, uno a Follonica, uno a Castel del Piano, uno a Manciano, uno a Orbetello e due su Grosseto.

Possono fare domanda di partecipazione, esclusivamente online (maggiori informazioni sul sito (https://www.impresasensibileets.it/serviziocivile/bando-servizio-civile-2026-2027-presentazione-domande-entro-l8-aprile-2026/) i giovani che hanno compiuto 18 anni e che non hanno superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Ai volontari sarà corrisposto un assegno mensile di oltre 500 euro.

Le domande possono essere presentate entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile 2026, attraverso la piattaforma dedicata al servizio universale civile, tramite Spid.