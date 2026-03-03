Home AttualitàLotta alle zanzare: il Comune inizia la disinfestazione antilarvale
Lotta alle zanzare: il Comune inizia la disinfestazione antilarvale

Orbetello (Grosseto). «A partire da questa settimana partiranno i trattamenti antilarvali per prevenire la proliferazione delle zanzare»: a farlo sapere è l’assessore all’ambiente del Comune di Orbetello, Ivan Poccia.

«Riparte, come ogni anno – spiega l’assessore – il servizio di prevenzione alla proliferazione delle zanzare e, purché non si manifesti alcuna emergenza specifica, in ogni caso abbiamo predisposto l’inizio della procedura per limitare il più possibile il fenomeno». 

«La procedura di servizio di lotta alle zanzare – prosegue Pocciaprevede circa 60 interventi mediante antilarvale biologico (servizio di disinfestazione antilarvale). Il servizio prevede il trattamento periodico, da marzo a settembre, delle sponde della laguna, delle caditoie stradali (a griglia e a bocca di lupo) in ambito comunale, delle caditoie delle aree verdi e delle caditoie di pertinenza degli edifici scolastici di pertinenza comunale e dei fossati o altri corpi idrici superficiali con un formulato granulare ad azione larvicida». 

«La periodicità degli interventi è fissata a 5/6 settimane – dichiara ancora l’assessore –  in riferimento alle indicazioni di persistenza d’azione del prodotto, considerata valida fino a 8 settimane post trattamento, salvo il presentarsi di eventuali criticità. Il prodotto è biologico perciò non sarà necessario, da parte dell’Ente, emettere ordinanze specifiche, in quanto ritenuto innocuo per la salute delle persone».

«Per quanto riguarda i moscerini (chironomidi) – conclude Poccia prosegue il monitoraggio periodico e dall’ultimo carotaggio effettuato i dati risultano essere buoni, in ogni caso l’attenzione resta sempre alta»

