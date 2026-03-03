Isola del Giglio: al via gli interventi di prevenzione antincendio boschivo

Isola del Giglio (Grosseto). Prenderanno il via lunedì 9 marzo gli interventi di prevenzione antincendio boschivo (Aib) nel territorio del Comune dell’Isola del Giglio, e in particolare nell’area di Giglio Castello, individuata come punto strategico per la gestione del rischio incendi. La prima fase dei lavori si interromperà alla fine del mese di marzo per riprendere al termine del periodo estivo, ad ottobre, nel rispetto delle prescrizioni ambientali e delle procedure previste dalla normativa vigente.

Il progetto è nato su indicazione della Regione Toscana e su esplicita richiesta dell’amministrazione comunale dell’Isola del Giglio e verrà realizzato dall’Unione di Comuni montana Colline Metallifere. Gli obiettivi sono: ridurre la continuità del combustibile vegetale, favorire la transitabilità dei mezzi antincendio, proteggere le aree abitate e i versanti più esposti, aumentare la resilienza dell’isola agli eventi estremi e al rischio incendi, valorizzare e preservare il patrimonio paesaggistico e forestale dell’Isola del Giglio.

Gli interventi verranno realizzati dall’Unione di Comuni montana Colline Metallifere in qualità di Ente competente ai sensi della L.R. 39/2000. Tali opere rientrano nel quadro delle attività previste dal Piano operativo regionale antincendi boschivi 2023–2025 attualmente vigente e sono parte delle azioni di gestione del combustibile vegetale, tutela del patrimonio forestale e salvaguardia della pubblica incolumità.

Il progetto serve, inoltre, come fase propedeutica alla redazione del Piano specifico di prevenzione Aib dedicato all’Isola del Giglio, che permetterà una pianificazione strutturata e continuativa delle attività di mitigazione del rischio incendi, in un territorio particolarmente delicato dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Gli interventi

Gli interventi programmati comprendono:

realizzazione di fasce parafuoco lungo la viabilità principale (5,16 ettari) mediante diradamento selettivo, decespugliamento meccanico e manuale, spalcatura delle piante e cippatura del materiale vegetale;

realizzazione di punti strategici di gestione (3,765 ettari) finalizzati a creare aree aperte e discontinuità della vegetazione per il controllo del fuoco e il supporto alle operazioni Aib;

adeguamento della viabilità antincendio (0,80 ettari) con manutenzione delle strade forestali, pulizia delle scoline e realizzazione di fasce di protezione laterali.

Le attività sono state definite sulla base di sopralluoghi tecnici congiunti tra l’Unione di Comuni e l’ufficio Aib della Regione Toscana, che hanno individuato priorità, localizzazioni e modalità operative più idonee alle condizioni ambientali dell’isola.

Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana attraverso il Decreto n. 19898 del 17 novembre 2025, che ha assegnato all’Unione di Comuni un contributo di 95.000 euro nell’ambito della misura D.2.4 – azione d) del Praf – Piano regionale agricolo forestale (annualità 2025).

Il finanziamento copre sia gli interventi realizzati in amministrazione diretta sia quelli che saranno affidati in appalto secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti.