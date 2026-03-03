Home EconomiaFinale del “Premio Cambiamenti”: alla Camera di commercio l’annuncio delle tre imprese più innovative
Finale del “Premio Cambiamenti”: alla Camera di commercio l’annuncio delle tre imprese più innovative

L'iniziativa è in programma mercoledì 4 marzo

di Redazione
Grosseto. Tutto pronto per la finale territoriale del “Premio Cambiamenti”, il concorso dedicato al pensiero innovativo delle imprese italiane e promosso ogni anno da Cna, artigiani imprenditori d’Italia. La IX edizione è dedicata alle “Nuove rotte”: a chi ha il coraggio di tracciare nuove mappe e di orientare il futuro dei territori, dell’economia e delle comunità.

Partendo da una prima selezione territoriale e passando poi a quella regionale, il “Premio Cambiamenti” mette in palio, per le imprese più innovative del Paese, 20mila euro per la prima classificata e 5mila euro ciascuno per la seconda e la terza, oltre a una serie di opportunità di formazione, crescita e sviluppo del proprio business.

La finale territoriale della provincia di Grosseto, che ha visto la candidatura di 18 imprese, tra le quali sono state individuate le 9 finaliste, è in programma mercoledì 4 marzo, alle 11, nella sala Mosaico della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno (Grosseto, via Cairoli 10).

Le tre imprese che saranno giudicate migliori da una giuria composta da Bruno Ceccherini, vicesindaco e assessore alle attività produttive del Comune di Grosseto, Riccardo Breda, presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, e Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto, riceveranno un anno di sottoscrizione al sistema Cna e buoni del valore di 500 euro per la prima classificata, 300 euro per la seconda e 200 euro per la terza, da spendere in beni o servizi forniti dalle aziende associate a Cna Grosseto.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: