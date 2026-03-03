Darkside Maremma: il pubblico sceglie i corti protagonisti al festival del cinema horror e thriller

Grosseto. L’associazione Chiasso Cult! annuncia ufficialmente il percorso verso il Darkside Maremma 2026, il festival di cinema di genere che, dopo il successo dello scorso anno al Molino Hub, cresce e si trasforma in un concorso competitivo internazionale dedicato ai cortometraggi thriller e horror.

L’appuntamento per il primo degli incontri di selezione è fissato per giovedì 5 marzo, alle 21.00, alla Mediateca digitale della Maremma (in Chiasso delle Monache 9/11 a Grosseto).

La vera novità di questa edizione è il coinvolgimento attivo degli spettatori. Non serve essere esperti di cinema per partecipare: le serate in Mediateca sono pensate per chiunque ami il cinema che emoziona. Il pubblico, affiancato da un team di esperti, visionerà i corti, parteciperà al dibattito in sala e voterà direttamente le opere. Il risultato di queste votazioni decreterà chi accederà ufficialmente alla fase finale del Festival.

Mentre il panorama italiano è ricco di concorsi di cortometraggi “per tutti”, il Darkside Maremma sceglie una strada più coraggiosa e specifica. Sono rari, infatti, i festival interamente dedicati al cinema di genere (thriller, horror, ma anche azione e avventura), rendendo questo appuntamento un unicum nel panorama nazionale.

Il cortometraggio non è solo un “formato breve”, ma il vero Dna dell’innovazione. Portatore sano di una sperimentazione tecnica e linguistica che il cinema mainstream spesso fatica ad accogliere. Sostenere un corto di genere significa dare spazio a registi che osano, che inventano nuovi modi di guardare la realtà e che usano l’adrenalina come veicolo per messaggi profondi e universali.

Questa iniziativa raccoglie l’eredità di una città che ha sempre amato il grande schermo e si inserisce in un distretto culturale sempre più vivace per la cultura cinematografica. Chiasso Cult opera infatti in sinergia con Storie di Cinema, che da anni forma generazioni di filmaker e cinefili con la scuola di cinema e ben 20 edizioni del festival dal 1990 al 2010 e Kansassiti, l’associazione che oggi gestisce la Mediateca. Insieme, queste realtà stanno rendendo Grosseto una vera bussola per chiunque creda nel potere delle immagini e della narrazione d’autore.

Per chi volesse proporre la propria opera (prime o seconde opere thriller/horror), le iscrizioni sono aperte scrivendo a chiasso.cult@gmail.com.

Per tutti gli altri, l’invito è per giovedì 5 marzo alle 21: un’occasione per scoprire il cinema del futuro, sostenere i nuovi registi e decidere, scheda alla mano, chi merita lo schermo del Darkside Maremma 2026.