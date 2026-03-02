Referendum sulla giustizia, Gioventù Nazionale: “Pieno sostegno al Sì”

Grosseto. “La riforma della giustizia che siamo chiamati ad approvare è un’occasione storica per ammodernare il nostro Paese”: così esordisce Lorenzo Lauretano, consigliere comunale a Grosseto e presidente provinciale di Gioventù Nazionale.

“Il sistema attuale non funziona. Questa riforma non è un mero esercizio costituzionale, ma l’inizio di una stagione di rinnovamento istituzionale volta a rendere l’Italia più efficiente – prosegue il consigliere -. Nel merito, il provvedimento si articola su tre pilastri fondamentali. In primis, la separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti: un cambiamento che ci allinea finalmente alle grandi democrazie occidentali. Il secondo punto riguarda il Csm, che verrà diviso in due organi distinti, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, entrambi presieduti dal Capo dello Stato. La vera svolta è l’introduzione del sorteggio, uno strumento necessario per scardinare il potere delle correnti. Infine, l’istituzione dell’alta Corte disciplinare, che garantirà trasparenza e rigore nella valutazione degli illeciti professionali”.

Lauretano conclude con un attacco politico: “Assistiamo a una campagna per il ‘No’ basata su toni scorretti e attacchi personali, sintomo di una sinistra priva di argomenti nel merito e incapace di ammettere la bontà di una riforma che in passato essa stessa auspicava. Come presidente di Gioventù Nazionale, esorto i giovani a informarsi direttamente sui testi legislativi, senza lasciarsi influenzare da una propaganda da arena che nulla ha a che fare con il bene del Paese e con il suo futuro”.