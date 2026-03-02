Grosseto. Ecco tutte le iniziative in provincia di Grosseto in occasione della Giornata internazionale della donna, in programma domenica 8 marzo.

Grosseto

Il prossimo 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, i Parchi archeologici della Maremma confermano anche quest’anno la propria adesione alla consueta iniziativa del Ministero della cultura, che prevede l’ingresso gratuito per le donne in tutti i luoghi della cultura statali.

Inoltre, con lo scopo di sensibilizzare il pubblico di visitatori sulla rilevanza culturale e sociale della Giornata, i Parchi arricchiscono appositamente il proprio calendario di eventi inserendo in programma una serie di visite speciali che si terranno nei diversi siti archeologici, con i seguenti orari e modalità.

Parco archeologico di Cosa:

dalle 9.30 alle 12.00: visita accompagnata gratuita al Parco, a cura del personale del MiC, realizzata in collaborazione con l’associazione Insieme in rosa (sezione di Orbetello, insiemeinrosaonlus.it ), impegnata in campagne di sensibilizzazione per la lotta e la prevenzione dei tumori. Dopo la visita, l’esperienza coinvolgente di una camminata metabolica con cuffiette, con percorso ad anello ed esercizi guidati con trainer. Richiesto abbigliamento sportivo e borraccia d’acqua. L’evento è una raccolta fondi per contribuire all’acquisto di un fiducial marker per il reparto di radioterapia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.;

), impegnata in campagne di sensibilizzazione per la lotta e la prevenzione dei tumori. Dopo la visita, l’esperienza coinvolgente di una camminata metabolica con cuffiette, con percorso ad anello ed esercizi guidati con trainer. Richiesto abbigliamento sportivo e borraccia d’acqua. L’evento è una raccolta fondi per contribuire all’acquisto di un fiducial marker per il reparto di radioterapia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.; dalle 15.00 alle 17.00: visita accompagnata gratuita al Parco, a cura del personale del MiC. Per informazioni e prenotazioni: e-mail pa-maremma.parcocosa@cultura.gov.it; tel +39.0564.881421 o 335.1471086.

Parco archeologico di Roselle:

ore 10.15: visita accompagnata gratuita al Parco, (compresa nel costo del biglietto, gratuito per le donne) a cura del personale del MiC. Per informazioni e prenotazioni: e-mail pa-maremma.parcoroselle@cultura.gov.it; tel +39.0564.402403 o 331.6194577.

Orbetello

La Commissione pari opportunità comunale celebra la Giornata internazionale della donna con la proiezione a ingresso gratuito del film di Marta Savina “Primadonna”, al cinema di Orbetello, e la mostra, realizzata in collaborazione con l’associazione Olympia de Gouges, “I corpi delle donne come campi di battaglia”.

La Commissione pari opportunità del Comune di Orbetello, come di consueto, celebra la giornata dedicata all’affermazione dei diritti delle donne, portando nella sala del cinema lagunare la proiezione del film “Primadonna”, il primo lungometraggio della regista Marta Savina ispirato alla storia di Franca Viola: «Ancora oggi il coraggio di Franca Viola – spiega il vicesindaco lagunare Chiara Piccini, che presiede la Commissione – è un esempio di grande coraggio. La voce di una donna che ha detto no e ha lottato per se stessa nell’Italia del dopoguerra, dove la violenza sessuale non era ancora considerata un crimine da punire, ma una vergogna da nascondere dietro al matrimonio riparatore».

«La forza e la determinazione di Franca – aggiunge Piccini – sono state portate sul grande schermo da Savina e la nostra Commissione pari opportunità ha scelto “Primadonna” proprio per celebrare il coraggio delle donne e per raccontare la storia di un Paese dove il delitto d’onore è stato abolito solo nel 1981 e dove, nonostante le lotte e l’impegno, ancora c’è molto da fare per raggiungere la parità dei sessi».

La proiezione, che si terrà lunedì 9 marzo alle 17,30, è gratuita.

Domenica 8 marzo, alle 16.30, sarà inaugurata, nella sala espositiva ex Frontone di Talamone, la mostra “I corpi delle donne come campi di battaglia”, promossa dall’associazione Olympia de Gouges in collaborazione con la Commissione pari opportunità, con le immagini della fotoreporter Cinzia Canneri, fotogiornalista internazionale specializzata in temi di genere, ambiente e migrazioni. Ad aprire l’inaugurazione sarà la presidente dell’associazione Sabrina Gaglianone che presenterà l’autrice, la quale, a sua volta, interverrà accompagnata da Nadia Nur, rappresentante della diaspora eritrea.

Il progetto, che ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il World Press Photo 2025 ed è stato esposto in numerose mostre a livello internazionale, indaga la violenza sessuale come arma di guerra attraverso il viaggio migratorio di donne eritree e tigrine, con un focus sulla guerra in guerra del Tigray. I loro corpi, campi di sopraffazione, diventano anche spazi di resistenza collettiva e richiesta di giustizia.

La mostra fotografica proseguirà da lunedì 9 a domenica 15 marzo con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19, sabato 14 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, domenica 15 marzo dalle 10 alle 12.

Scarlino

In occasione della Giornata internazionale della donna, la Commissione pari opportunità del Comune di Scarlino promuove una serie di iniziative culturali dedicate alla valorizzazione del ruolo delle donne nella storia e nella società contemporanea.

Dal 3 al 17 marzo, alla biblioteca comunale di Scarlino, sarà allestita la mostra fotografica di Carlo Tardani dal titolo “Donne straordinariamente normali”, un percorso espositivo che racconta, attraverso immagini intense e significative, la quotidianità e la forza delle donne, mettendo in luce storie di vita comuni ma allo stesso tempo straordinarie.

All’interno della mostra sono previsti anche momenti di incontro con le scuole del territorio. Venerdì 6 marzo, sempre alla biblioteca di Scarlino, e lunedì 9 marzo, a Scarlino Scalo, le classi delle scuole primarie comunali parteciperanno a letture animate di biografie di donne appartenenti a diverse epoche storiche, seguite da un laboratorio grafico-pittorico condotto da Marta Ferri. Le attività sono pensate per favorire la riflessione sui temi dell’uguaglianza, del rispetto e della valorizzazione delle differenze attraverso il linguaggio creativo e narrativo.

Le iniziative si concluderanno con un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza: venerdì 6 marzo, alle 21.00, alla Sala Auser del Puntone, sarà proiettato gratuitamente il film “La pazza gioia” di Paolo Virzì, una pellicola che affronta con sensibilità e profondità temi legati alla condizione femminile, alla fragilità e al desiderio di libertà.

Attraverso queste iniziative, la Commissione pari opportunità e l’amministrazione comunale intendono offrire alla comunità occasioni di incontro e di riflessione, celebrando la Festa della donna come momento di consapevolezza culturale e sociale e non solo come ricorrenza simbolica.

Notizia in aggiornamento