Ufficio scolastico regionale: il direttore generale in visita a Grosseto

L'appuntamento è in programma giovedì 5 marzo

Grosseto. Giovedì 5 marzo il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, Luciano Tagliaferri, sarà a Grosseto per fare visita ad alcuni istituti scolastici del capoluogo, accompagnato dalla dirigente dell’Ufficio VII di Ambito territoriale della provincia di Grosseto, il provveditore Alessandra Liberatore.

La visita rientra in un programma di incontri che il direttore generale sta facendo nelle province della Toscana con i dirigenti di tutte le scuole, il personale del Provveditorato, gli studenti e il personale scolastico (il cosiddetto DG Tour).

Il programma

Il programma prevede tre appuntamenti durante la mattinata in alcune scuole di Grosseto.

Alle 9.30 Tagliaferri sarà all’Iis Polo “Luciano Bianciardi”, in piazza De Maria, per partecipare alla rassegna regionale dei cori scolastici organizzata, per la provincia di Grosseto, dal Liceo musicale.

Alle 10.30 si sposterà all’Istituto comprensivo Grosseto 1, in via dei Barberi n. 59, dove visiterà la scuola e assisterà all’esibizione degli studenti dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci”.

Infine, alle 12.0,0 terminerà la sua visita grossetana all’Isis “Leopoldo II di Lorena”, nella sede di via Meda dell’istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, dove si svolgerà l’incontro con tutti i dirigenti scolastici della provincia, che si concluderà alle 13.30 con un buffet preparato e servito dagli studenti dell’Istituto.

Nel pomeriggio ci sarà l’incontro con i dipendenti dell’Ufficio di Ambito, in via Latina.

