La Cia in lutto: è morta la madre del direttore Enrico Rabazzi

Grosseto. La Confederazione italiana agricoltori di Grosseto esprime cordoglio per la scomparsa di Silvana Rabazzi, madre del direttore Enrico Rabazzi, venuta a mancare all’età di 93 anni nella propria abitazione, circondata dall’affetto dei familiari.

Silvana Rabazzi, vedova da circa vent’anni del marito Delio, ha lavorato per tutta la vita nel podere, distinguendosi per dedizione, forza e senso del dovere: una lavoratrice instancabile, profondamente legata alla terra e ai valori della ruralità.

“A nome mio personale e di tutta la Cia di Grosseto mi stringo con affetto e partecipazione attorno a Enrico Rabazzi e alla sua famiglia – ha detto il presidente Edoardo Donato –. La scomparsa di Silvana è un dolore che condividiamo come grande famiglia Cia e come comunità: una donna che ha rappresentato, con semplicità e determinazione, la dignità del lavoro agricolo e la forza di tante persone che hanno costruito le nostre campagne e le nostre famiglie.”

Oltre a Enrico, Silvana Rabazzi lascia i figli Daniela e Daniele.

I funerali si terranno lunedì 2 marzo, alle ore 10, nella chiesa di Paganico.