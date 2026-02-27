Nuovo sito web per i Parchi archeologici della Maremma: ecco come consultarlo

Grosseto. È finalmente online il nuovo sito web dei Parchi archeologici della Maremma, lanciato in concomitanza con la prima partecipazione dell’Istituto autonomo del Ministero della cultura a “tourismA”, il Salone dell’archeologia e turismo culturale di Firenze, e che si propone da oggi come il principale e più aggiornato strumento per scoprire e approfondire l’incredibile storia millenaria, le numerose attività in programma e tutti i servizi al pubblico dei tre diversi siti archeologici di Cosa, Roselle e Vetulonia.

Il nuovo sito

Realizzato dalla società digitale Amaranto, già ideatrice della nuova identità visiva e dell’originalissimo logo dei Parchi, il sito web, disponibile all’indirizzo parchiarcheomaremma.cultura.gov.it, ha tra i suoi maggiori punti di forza un’estetica essenziale e accattivante, perfettamente in linea con l’immediatezza di fascino dei siti stessi, accompagnata da una chiara funzionalità di navigazione, che supporta gli utenti nella scoperta graduale delle differenti aree archeologiche, svelate già in homepage da alcuni filmati mozzafiato e da una nutrita galleria di immagini in grado di sottolinearne la bellezza senza tempo ed il prestigio.

A rendere il progetto ancor più ricco le tante, nuove, sezioni del sito, dedicate rispettivamente all’esplorazione di tutti i luoghi principali da visitare in ciascuna area, ai reperti di maggiore rilievo, ai numerosissimi eventi che animano la quotidianità dei parchi durante tutto l’anno e naturalmente ai servizi per il pubblico previsti per facilitare ed incentivare la fruizione dello straordinario patrimonio custodito nel tempo in questo angolo di Maremma.

“Con il lancio del nuovo sito web – commenta il direttore dei Parchi archeologici della Maremma, Leonardo Bochicchio –, l’Istituto compie un altro importantissimo passo nello sviluppo di un solido piano di comunicazione, cominciato pochi mesi fa con la messa a punto di un’identità visiva forte e riconoscibile, oggi ribadita nelle pagine di questo progetto finalizzato a narrare nel dettaglio la vivacità di iniziative e i progetti più stimolanti dei Parchi, cornice necessaria a uno strumento ideato per fornire online le informazioni indispensabili e i vari approfondimenti di natura storica e culturale sui nostri siti”.

Non resta dunque che collegarsi e cominciare a navigare sul nuovo sito parchiarcheomaremma.cultura.gov.it per scoprire il singolare e suggestivo universo di immagini e contenuti dei Parchi archeologici della Maremma.