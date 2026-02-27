Il Polo tecnologico organizza il Diploma Day: appuntamento nella sala Pegaso

Home GrossetoIl Polo tecnologico organizza il Diploma Day: appuntamento nella sala Pegaso
Grosseto. Sabato 28 febbraio, alle 10, nella sala Pegaso della Provincia di Grosseto, in piazza Dante, il Polo tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto ha organizzato il Diploma Day, una mattinata nella quale saranno consegnati ai diplomati dell’anno scolastico 2024-2025 il titolo di studio e ai cento un’ulteriore attestazione da parte della scuola.

A consegnare i diplomi e gli encomi, il dirigente scolastico, Angelo Costerella, assieme ai numerosi ospiti, tra autorità, associazioni e istituzioni.

Nel corso della mattinata sarà consegnato all’Associazione nazionale Vigili del Fuoco in congedo il progetto, elaborato dagli attuali studenti della 5°Cat  serale, relativo al futuro Museo.

