Sicurezza, accoglienza e natura: un weekend ricco di eventi in paese

Il programma delle iniziative a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Un fine settimana all’insegna della valorizzazione del territorio, quello in programma a Castiglione della Pescaia, con appuntamenti sulla sicurezza, il dialogo e la tutela dell’ambiente.

Il programma

Si parte venerdì 27 febbraio alle 11, nella sala del Consiglio comunale con un nuovo incontro del “Patentito dell’ospitalità” 206, dal titolo “Spazi sicuri, comunità accogliente – Strategie e buone pratiche per tutti”. Un momento di confronto e formazione dedicato a operatori del settore, cittadini e a tutti coloro che contribuiscono ogni giorno a rendere il territorio più accogliente e sicuro. All’incontro parteciperà l’Arma dei Carabinieri – con le Stazioni di Castiglione della Pescaia, Buriano e Punta Ala – per approfondire strategie concrete e buone pratiche a tutela della sicurezza e dell’ospitalità. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e operatori, costruendo insieme spazi sempre più sicuri e una comunità consapevole.

Nel pomeriggio di venerdì, alle 16, all’auditorium delle scuole medie in viale Kennedy, spazio alla riflessione culturale con la seconda conferenza della trilogia “La relazione: chiave del futuro”, promossa da Unitre Castiglione della Pescaia. L’incontro, dal titolo “Noi e gli altri”, vedrà come relatore il professor Marcello Campomori, docente dell’Unitre di Grosseto e Castiglione della Pescaia. Un’occasione di approfondimento su un tema di grande attualità: il valore della relazione come fondamento del presente e del futuro delle nostre comunità. Un momento aperto alla cittadinanza per interrogarsi sul rapporto tra noi e gli altri, con l’obiettivo di promuovere una cultura del dialogo, dell’inclusione e della responsabilità condivisa.

Sabato 28 febbraio, dalle 10 alle 12, nella palestra delle scuole medie in viale Kennedy, nuovo appuntamento con il corso gratuito di autodifesa personaleKrav Maga, organizzato dal Comune e riservato ai residenti, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per accrescere consapevolezza e sicurezza personale.

Sempre sabato, dalle 9.00 alle 17.00, l’ex Casa del Popolo di Vetulonia ospiterà la prima edizione di “Vetulonia Rètro”, una giornata interamente dedicata al vintage e alle curiosità d’altri tempi. Espositori e appassionati daranno vita a un appuntamento pensato dall’associazione Amici di Vetulonia per collezionisti esperti e per chiunque ami lasciarsi affascinare dagli oggetti che raccontano una storia. Tra gli stand sarà possibile curiosare alla ricerca di pezzi unici: vecchi vinili da riascoltare, libri d’epoca da riscoprire e piccoli tesori che profumano di vissuto. Un’intera giornata per immergersi in un’atmosfera senza tempo e scoprire il fascino del passato attraverso oggetti, memorabilia e rarità.

Domenica primo marzo, alle 10, con un’esperienza immersiva nella natura: la passeggiata ornitologica “Esplora la Diaccia Botrona”, alla scoperta di uno degli ecosistemi più preziosi del territorio. Un percorso pensato per far conoscere da vicino i delicati equilibri naturali che caratterizzano quest’area. L’iniziativa è gratuita ed è inserita nel progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea, promosso dalla Provincia di Grosseto, con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale locale.

Luogo di appuntamento: località Ponti di Badia, al km 14, lungo la strada Castiglionese. Per partecipare, è necessario pagare il biglietto di ingresso al museo Casa Rossa Ximenes. Informazioni e prenotazioni: info@leorme.com, tel. 0564.416276 (dal lunedì al venerdì, al mattino), cell. 346. 6524411.

Domenica, con il terzo e ultimo appuntamento, si conclude la Festa dei Musei di Maremma, edizione 2026. Per l’intera giornata, dalle 10 alle 16, l’ingresso al Museo archeologico di Vetulonia sarà gratuito e ci saranno due iniziative dedicate alla mostra temporanea “Un Mecenate e i suoi tesori”: alle 11 un laboratorio didattico per bambini dai 5 agli 11 anni, dal titolo “L’arte del restauro: i vasi greci ed etruschi”, e alle 15 una visita guidata alla mostra con la direttrice e un approfondimento sulle opere di arte moderna presenti in museo, dedicato in particolare agli studenti delle scuole superiori.

