Sicurezza, accoglienza e natura: un weekend ricco di eventi in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Un fine settimana all’insegna della valorizzazione del territorio, quello in programma a Castiglione della Pescaia, con appuntamenti sulla sicurezza, il dialogo e la tutela dell’ambiente.

Il programma

Si parte venerdì 27 febbraio alle 11, nella sala del Consiglio comunale con un nuovo incontro del “Patentito dell’ospitalità” 206, dal titolo “Spazi sicuri, comunità accogliente – Strategie e buone pratiche per tutti”. Un momento di confronto e formazione dedicato a operatori del settore, cittadini e a tutti coloro che contribuiscono ogni giorno a rendere il territorio più accogliente e sicuro. All’incontro parteciperà l’Arma dei Carabinieri – con le Stazioni di Castiglione della Pescaia, Buriano e Punta Ala – per approfondire strategie concrete e buone pratiche a tutela della sicurezza e dell’ospitalità. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e operatori, costruendo insieme spazi sempre più sicuri e una comunità consapevole.

Nel pomeriggio di venerdì, alle 16, all’auditorium delle scuole medie in viale Kennedy, spazio alla riflessione culturale con la seconda conferenza della trilogia “La relazione: chiave del futuro”, promossa da Unitre Castiglione della Pescaia. L’incontro, dal titolo “Noi e gli altri”, vedrà come relatore il professor Marcello Campomori, docente dell’Unitre di Grosseto e Castiglione della Pescaia. Un’occasione di approfondimento su un tema di grande attualità: il valore della relazione come fondamento del presente e del futuro delle nostre comunità. Un momento aperto alla cittadinanza per interrogarsi sul rapporto tra noi e gli altri, con l’obiettivo di promuovere una cultura del dialogo, dell’inclusione e della responsabilità condivisa.

Sabato 28 febbraio, dalle 10 alle 12, nella palestra delle scuole medie in viale Kennedy, nuovo appuntamento con il corso gratuito di autodifesa personale – Krav Maga, organizzato dal Comune e riservato ai residenti, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per accrescere consapevolezza e sicurezza personale.

Sempre sabato, dalle 9.00 alle 17.00, l’ex Casa del Popolo di Vetulonia ospiterà la prima edizione di “Vetulonia Rètro”, una giornata interamente dedicata al vintage e alle curiosità d’altri tempi. Espositori e appassionati daranno vita a un appuntamento pensato dall’associazione Amici di Vetulonia per collezionisti esperti e per chiunque ami lasciarsi affascinare dagli oggetti che raccontano una storia. Tra gli stand sarà possibile curiosare alla ricerca di pezzi unici: vecchi vinili da riascoltare, libri d’epoca da riscoprire e piccoli tesori che profumano di vissuto. Un’intera giornata per immergersi in un’atmosfera senza tempo e scoprire il fascino del passato attraverso oggetti, memorabilia e rarità.

Domenica primo marzo, alle 10, con un’esperienza immersiva nella natura: la passeggiata ornitologica “Esplora la Diaccia Botrona”, alla scoperta di uno degli ecosistemi più preziosi del territorio. Un percorso pensato per far conoscere da vicino i delicati equilibri naturali che caratterizzano quest’area. L’iniziativa è gratuita ed è inserita nel progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea, promosso dalla Provincia di Grosseto, con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale locale.

Luogo di appuntamento: località Ponti di Badia, al km 14, lungo la strada Castiglionese. Per partecipare, è necessario pagare il biglietto di ingresso al museo Casa Rossa Ximenes. Informazioni e prenotazioni: info@leorme.com, tel. 0564.416276 (dal lunedì al venerdì, al mattino), cell. 346. 6524411.

Domenica, con il terzo e ultimo appuntamento, si conclude la Festa dei Musei di Maremma, edizione 2026. Per l’intera giornata, dalle 10 alle 16, l’ingresso al Museo archeologico di Vetulonia sarà gratuito e ci saranno due iniziative dedicate alla mostra temporanea “Un Mecenate e i suoi tesori”: alle 11 un laboratorio didattico per bambini dai 5 agli 11 anni, dal titolo “L’arte del restauro: i vasi greci ed etruschi”, e alle 15 una visita guidata alla mostra con la direttrice e un approfondimento sulle opere di arte moderna presenti in museo, dedicato in particolare agli studenti delle scuole superiori.