Il Comune acquisisce due impianti di risalita: “Valorizzare e usare l’Amiata per il turismo”

di Redazione
Castel del Piano (Grosseto). “È di questi ultimi giorni l’atto conclusivo che ha consentito al Comune di Castel del Piano di acquisire due impianti di risalita, uno in zona Macinaie e uno in zona Contessa,i n particolare dando l’avvio a quello che è stato poi il primo passo nei confronti di un piano strutturato, corale, condiviso e metodico che permetta una regia pubblica su quello che è forse il bene più importante che abbiamo, ossia la nostra montagna”.

A dichiararlo è il sindaco Cinzia Pieraccini.

“Una regia pubblica che deve essere gestita con lungimiranza, con visione e non più con emergenza o estemporaneità. Il coordinamento pubblico privato è fondamentale, gli effetti positivi li abbiamo visti in questa stagione che, pur con pochissima neve, ci ha consentito nella parte bassa del circuito delle Macinaie, ancora per il fine settimana che verrà, di veder sciare coloro che vorranno approfittare delle piste innevate artificialmente ormai il 31 di dicembre – continua il sindaco -. Quindi con l’azione da parte di coloro che lavorano costantemente affinché si possa dare questo tipo di servizio in collaborazione con il Comune, abbiamo dimostrato che un’operazione condivisa è possibile. Ora sarà necessario definire un piano di sviluppo condiviso, individuare gli interventi, fare degli investimenti strutturali che siano sostenibili dal punto di vista ambientale e dal punto di vista dell’innovazione”.

“E che quel tema della destagionalizzazione lo rendano effettivamente fattivo – termina il sindacoe la nostra montagna possa vivere di programmazione tutto l’anno”.

