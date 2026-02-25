Home AmiataVerso il Piano operativo: incontro pubblico in municipio
AmiataNotizie dagli Enti

Verso il Piano operativo: incontro pubblico in municipio

L'iniziativa è in programma venerdì 27 febbraio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 43 views

Santa Fiora (Grosseto). Tappa conclusiva del “Santa Fiora Progetto Futuro Tour”, il percorso di ascolto e confronto promosso dal Comune di Santa Fiora per la redazione del Piano operativo comunale: venerdì 27 febbraio, alle 17.30, si terrà un incontro a Santa Fiora, nella sala del Popolo del palazzo comunale.

Interverranno Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora, Azzurra Radicchi, consigliera comunale con delega all’urbanistica, e il professore Claudio Saragosa, del Dipartimento di Architettura dell’Università  di Firenze. Il Comune, infatti, ha recentemente sottoscritto un accordo con l’ateneo per accompagnare con un solido supporto scientifico la redazione del nuovo Piano operativo comunale.

L’incontro

Il “Santa Fiora Progetto Futuro Tour” è un laboratorio partecipativo itinerante, promosso dal Comune per rendere la comunità parte attiva del processo di definizione del Piano, attraverso un ascolto diffuso, coinvolgendo cittadini, imprese, associazioni e professionisti. Si sono già tenuti gli incontri nelle frazioni e ora arriva alla tappa conclusiva nel capoluogo.

Gli incontri sono un’occasione concreta per condividere idee, bisogni e proposte sui principali temi che riguardano la vita del territorio, dalla mobilità all’edilizia residenziale, dall’ambiente allo sviluppo economico e culturale.

“La partecipazione è aperta a tutti i cittadini – si legge in una nota del Comune -. Il futuro di Santa Fiora si costruisce insieme”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Direzione Scarlino”: secondo appuntamento dedicato al turismo pet...

Nuove attrezzature sportive per le palestre comunali: investiti...

“Delitti esemplari”: lo spettacolo in scena al Teatro...

Piscina, Poccia: “Pronti a dare un contributo a...

Termina la validità della carta d’identità cartacea: come...

Alla scoperta di Sasso d’Ombrone e Poggi del...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: