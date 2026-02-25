Home Castiglione della PescaiaReferendum, Fratelli d’Italia: “Affissioni abusive su alberi e spazi non autorizzati”
Castiglione della PescaiaPoliticaPolitica Castiglione della PescaiaPolitica Grosseto

Referendum, Fratelli d’Italia: “Affissioni abusive su alberi e spazi non autorizzati”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 8 views

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Fratelli d’Italia Castiglione della Pescaia esprime “forte indignazione per la presenza, in diverse zone del territorio comunale di Castiglione della Pescaia, di manifesti politici affissi in modo irregolare, anche su alberi e spazi non autorizzati”.

“Tali comportamenti rappresentano una violazione delle norme vigenti in materia di propaganda elettorale, oltre che una mancanza di rispetto verso il decoro urbano e l’ambiente. Riteniamo inaccettabile che, mentre si chiede ai cittadini il rispetto delle regole, vi sia chi le ignora deliberatamente per fini politici – continua la nota del partito. Il rispetto della legalità deve essere un principio valido per tutti, senza eccezioni. Per questo motivo, chiediamo l’immediato intervento delle autorità competenti affinché vengano rimossi i manifesti abusivi e siano individuati i responsabili”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Da Roma a Firenze: una settimana di iniziative...

Diritto di manifestare, condanna della violenza e sostegno...

Agrisolare, Rossi: “800 milioni per sostenere imprese agricole,...

Tutela dell’origine dei prodotti agricoli: il Consiglio provinciale...

Commercio nelle comunità marine, G20 delle spiagge: “Servono...

Milleproroghe, il Pd: “Il Governo colpisce i Comuni...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: