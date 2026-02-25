“Dalla villa al castello”: nuovo appuntamento con “Incontri con le voci dell’archeologia”

Grosseto. Venerdì 27 febbraio, alle 16, nell’aula magna della Fondazione Polo universitario grossetano, in via Ginori 43, si terrà la conferenza del ciclo “Incontri con le voci dell’archeologia” dal titolo: “Dalla villa al castello: primi dati dalle ricerche in corso sul territorio di Vignale-Riotorto”.

L’evento è organizzato in collaborazione tra Fondazione Polo universitario grossetano, Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Università di Siena ed Associazione archeologica maremmana.

La conferenza

Dal 2024 il Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Università di Siena ha avviato una nuova campagna di ricognizione archeologica nel territorio di Vignale–Riotorto (Piombino, Livorno), in continuità con le ricerche sviluppate a partire dal 2003 sul sito pluristratificato della villa/mansio di età romana.

Questa nuova fase di indagine ha esteso il campo di osservazione oltre l’area di scavo, con l’obiettivo di costruire una lettura più ampia e diacronica del paesaggio storico. Le attività si sono concentrate in particolare sulla collina del castello di Vignale, dove si conservano i resti di un impianto fortificato e della vicina Pieve di San Giovanni, entrambi attestati nelle fonti a partire dall’ultimo quarto del XIII secolo. Le ricerche sul campo, affiancate dallo studio della cultura materiale e dall’applicazione di metodologie non invasive – tra cui l’analisi di fotografie aeree e l’impiego di dati LiDAR – hanno consentito di avviare una prima valutazione topografica dell’area, documentando l’estensione delle strutture, il loro stato di conservazione e la distribuzione delle evidenze archeologiche. Un’attenzione specifica è stata rivolta alla Pieve di San Giovanni, per la quale è stato possibile proporre una prima ricostruzione planimetrica e avviare un’analisi delle tecniche costruttive e delle principali fasi edilizie, contribuendo a delineare un quadro preliminare per la comprensione del complesso monumentale e del suo ruolo nel territorio.

I relatori

Saranno quattro i relatori della conferenza.

Elisabetta Giorgi è ricercatrice in Metodologie della ricerca archeologica al Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena. E’ attualmente codirettrice di due progetti archeologici di rilievo: lo scavo del quartiere bizantino del Pythion a Gortina di Creta (www.gortinabizantina.it), in collaborazione con la Scuola archeologica di Atene, e l’indagine sul sito di età romana e tardoantica di Vignale (Piombino) (www.uominiecoseavignale.it).

Dal 2024 dirige il progetto di ricerca “Dalla villa al castello”, che attraverso la ricognizione del territorio intorno alla villa-mansio di Vignale (Livorno), si propone di ricostruire la storia del paesaggio antico e di individuare le sue principali fasi di trasformazione. E’ autrice di numerose pubblicazioni scientifiche riguardanti lo studio dei sistemi idraulici nell’economia delle città antiche e la loro relazione con le trasformazioni dei centri urbani in età tardoantica e altomedievale, i contesti di scavo, l’archeologia pubblica e le forme di comunicazione tra mondo della ricerca e comunità di patrimonio.

Letizia Fazi è dottoranda in Heritage Science a La Sapienza Università di Roma. Le sue ricerche si concentrano sull’analisi quantitativa e distributiva delle monete in contesti archeologici attraverso l’impiego di strumenti Gis, con un interesse principale per l’archeologia tardoantica e bizantina. Dal 2019 partecipa alle ricerche sul sito di Vignale-Riotorto (Livorno) e, dal 2022, al progetto dedicato al quartiere bizantino del Pythion di Gortina (Creta).

Luca Luppino è dottorando in Heritage Science a La Sapienza Università di Roma. Si occupa di tecnologie applicate all’archeologia, in particolare di strumenti digitali per documentazione, rilievo e ricostruzione dei siti. Dal 2016 lavora a Vignale–Riotorto (Livorno), dove si occupa di attività di rilievo e documentazione e collabora alle iniziative di archeologia pubblica del progetto; dal 2023 coordina sul campo le ricognizioni sulla collina del castello di Vignale. Dal 2018 fa parte del gruppo di ricerca che conduce le indagini archeologiche nel quartiere bizantino del Pythion di Gortina (Creta).

Jacopo Scoz è dottorando in Heritage Science a La Sapienza Università di Roma. Formato all’Università di Siena, partecipa dal 2016 al progetto di archeologia partecipata “Uomini e Cose” a Vignale, occupandosi di documentazione Gis. Ha conseguito la specializzazione alla Scuola archeologica italiana di Atene. La ricerca in cui è attualmente impegnato è focalizzata sullo studio degli spazi di vita di un quartiere residenziale nella città di Gortina (Creta) in età bizantina.