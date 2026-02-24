“Maradona El Diego”: il musical in scena al Teatro Moderno

Grosseto. La società Patagonia Group annuncia ufficialmente l’avvio del nuovo progetto teatrale nazionale “Maradona El Diego Musical” con Lorenzo Salvetti.

Lo spettacolo andrò in scena sabato 16 gennaio 2017 alle 17.30 al Teatro Moderno di Grosseto.

Lorenzo Salvetti è Maradona-El Diego, Lello Arena è San Gennaro, Enrico Melozzi scriverà le musiche originali: il maestro rappresenta uno degli elementi centrali del musical.

Lo spettacolo

La stagione teatrale 2026/27 sarà l’anno del kolossal musicale “Maradona – El Diego – Il sogno, una leggenda, un destino”, destinato a diventare uno degli appuntamenti più attesi nei teatri italiani.

La società Patagonia Group mette in scena un progetto ambizioso e originale, ispirato all’opera letteraria di Francesco Pisani (“L’avvocato del D10S”), che porterà sul palco tutta la forza umana e leggendaria di Diego Armando Maradona, raccontandone il percorso umano prima ancora che sportivo.

Lorenzo Salvetti nel ruolo di Maradona – El Diego

Il giovane cantautore Lorenzo Salvetti, attore, musicista e cantante poliedrico, capace di unire interpretazione, presenza scenica e vocalità in un personaggio complesso e amatissimo dal pubblico giovane.

Lorenzo Salvetti, già rivelazione dell’edizione 2024 di X Factor, dove si è classificato quarto finalista, è attualmente in gara nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Attraverso la sua voce e la sua energia, il pubblico rivivrà i momenti più intensi e gloriosi della parabola di Diego, in un’interpretazione intensa, fisica ed emotiva.

Napoli protagonista. San Gennaro sale sul palco con Lello Arena

Lello Arena, figura storica del teatro e del cinema italiano, porta in scena un San Gennaro lontano da ogni stereotipo: una presenza viva, ironica, profonda, che osserva e accompagna il cammino di Diego. Il suo personaggio diventa coscienza della città, ponte tra sacro e profano, tra fede popolare e destino, incarnando quella relazione viscerale tra uomo, città e mito che è il cuore narrativo dello spettacolo. Grazie alla sua straordinaria esperienza e sensibilità attoriale, Arena restituisce un San Gennaro umano, partecipe, capace di commuovere e far sorridere, rendendo ancora più potente il legame tra Maradona e Napoli: una città che ha amato, difeso e consacrato Diego, trasformandolo in un simbolo eterno.

Le musiche originali di Enrico Melozzi

Le musiche originali di “Maradona – El Diego” sono affidate al Maestro Enrico Melozzi, tra i compositori più apprezzati della scena musicale contemporanea.

Compositore, violoncellista e direttore d’orchestra, il maestro Melozzi è riconosciuto per la sua capacità di unire linguaggi diversi – sinfonico, popolare, moderno – creando un suono potente, emotivo e profondamente narrativo. La sua musica non accompagna semplicemente l’azione scenica, ma diventa parte integrante della drammaturgia. Ha composto opere liriche, musica sacra, colonne sonore per cinema e teatro, è spesso direttore d’orchestra al Festival di Sanremo, dove ha diretto artisti come Maneskin, Rocco Hunt, Noemi e altri. Uno dei suoi progetti più noti degli ultimi anni è “La notte dei serpenti”, un grande spettacolo musicale e televisivo, ideato e diretto, che celebra la tradizione musicale abruzzese rivisitata in chiave contemporanea. Dal 2023, l’evento viene trasmesso su Rai2 in prima serata, con edizioni che hanno coinvolto artisti famosi del panorama italiano.

In questo musical, la partitura musicale racconta il corpo e l’anima di Diego: la corsa, il talento, la lotta, la caduta e la gloria. Momenti corali ed epici si alternano a passaggi intimi e introspettivi, restituendo la complessità dell’uomo prima ancora del mito.

La firma di Enrico Melozzi dona allo spettacolo una forte identità contemporanea, rendendolo accessibile a un pubblico ampio e trasversale, e conferendo al progetto una vocazione internazionale, perfettamente in linea con l’ambizione Europea del musical.

Una firma creativa d’eccezione. Gianmario Pagano

Testo, dialoghi e sceneggiatura sono di Gianmario Pagano, già autore di grandi kolossal teatrali come La Divina Commedia Opera Musical, Van Gogh Café e di numerose produzioni di prestigio firmate Luxvide.

Il musical

“Maradona – El Diego” racconta il viaggio straordinario dell’uomo prima ancora della leggenda: dalla giovinezza e dalle origini fino alla consacrazione. Non una biografia tradizionale, ma un racconto emozionale e visionario, capace di svelare anche ciò che spesso resta nascosto del Maradona più umano: la fame di riscatto, il talento irripetibile, il sacrificio, i legami, la fede, le fragilità e la gloria.

Il musical è pensato per un pubblico trasversale: unisce il teatro musicale e la passione sportiva. Porta in scena anche l’energia dello stadio, la lotta, la vittoria, l’amore di una città come Napoli; ma è anche un musical per famiglie, giovani e spettatori di ogni età, perché racconta temi universali come amicizia, coraggio, destino e sogni.

Un grande evento teatrale

Saranno grandi figure tecniche e artistiche; lo spettacolo sarà un vero evento di grande impatto scenico; 20 artisti in scena tra ballerini e cantanti; coreografie energiche; una messa in scena moderna e coinvolgente; scenografie memorabili; una struttura narrativa capace di emozionare e commuovere.

Pensato non solo per l’Italia, ma anche per una circuitazione internazionale, “Maradona – El Diego” nasce con una vocazione europea, pronto a raggiungere le principali città e i più importanti teatri d’Europa. Un kolossal teatrale che promette emozione, potenza, musica e verità. Un musical che colpirà il pubblico dritto al cuore. Un grande spettacolo da non perdere.

Già in oltre 30 teatri italiani è possibile acquistare i biglietti Il tour nazionale del musical “Maradona El Diego” attraverserà l’Italia da Sud a Nord, facendo tappa in numerosi prestigiosi teatri e palasport italiani e altri teatri ancora in arrivo.

Biglietti già in vendita su TicketOne.