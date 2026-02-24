Home Costa d'argento“Le sindromi geriatriche e i servizi territoriali”: incontro nella sede dell’Auser
Costa d'argentoSaluteSalute Grosseto

“Le sindromi geriatriche e i servizi territoriali”: incontro nella sede dell’Auser

L'iniziativa è in programma sabato 28 febbraio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 19 views

Follonica (Grosseto). L’Azienda farmaceutica municipalizzata di Follonica promuove l’incontro aperto alla cittadinanza “Le sindromi geriatriche e i servizi territoriali” nella sede dell’Auser I Tre Saggi, in via Pietro Nenni n. 2.

All’evento, in programma per sabato 28 febbraio alle 16, parteciperà la dott.ssa Marta Migliorini, medico geriatra, che fornirà informazioni sulle principali sindromi geriatriche, sui bisogni della persona anziana e sui servizi territoriali disponibili per il sostegno di pazienti e famiglie.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Gestione consapevole del diabete: la Asl organizza due...

“Litorale pulito”: i cittadini ripuliscono la spiaggia

8 marzo dedicato alla prevenzione: screening gratuiti con...

Gestione delle emergenze in età infantile: al via...

Scarichi e rifiuti irregolari a Porto Santo Stefano:...

“Alimentazione consapevole”: il Rotary organizza un incontro sul...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: