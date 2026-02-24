“Le sindromi geriatriche e i servizi territoriali”: incontro nella sede dell’Auser

Follonica (Grosseto). L’Azienda farmaceutica municipalizzata di Follonica promuove l’incontro aperto alla cittadinanza “Le sindromi geriatriche e i servizi territoriali” nella sede dell’Auser I Tre Saggi, in via Pietro Nenni n. 2.
All’evento, in programma per sabato 28 febbraio alle 16, parteciperà la dott.ssa Marta Migliorini, medico geriatra, che fornirà informazioni sulle principali sindromi geriatriche, sui bisogni della persona anziana e sui servizi territoriali disponibili per il sostegno di pazienti e famiglie.