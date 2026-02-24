Home Attualità“Centauro 1/2026”: i militari del Savoia Cavalleria protagonisti dell’esercitazione
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

“Centauro 1/2026”: i militari del Savoia Cavalleria protagonisti dell’esercitazione

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 22 views

Grosseto. Si è conclusa nei giorni scorsi, presso il Centro di addestramento tattico di 2° livello di Torre Veneri (Lecce), l’esercitazione Centauro 1/2026” condotta dagli squadroni del terzo reggimento del Savoia Cavalleria insieme ad un Joint Fire Support Team del 185° reggimento artiglieria paracadutisti Folgore, al fine di testare e consolidare le capacità operative combined arms ed i procedimenti tecnico-tattici della Cavalleria paracadutisti in un contesto warfighting.

Le aree addestrative del comprensorio della caserma “Floriani” hanno visto l’impiego, tra l’altro, delle piattaforme “pesanti” della Brigata paracadutisti “Folgore”. Gli equipaggi delle blindo armate “Centauro” del Savoia hanno infatti sfruttato appieno l’opportunità addestrativa, verificando la capacità di pianificazione e condotta di attività tattiche offensive e difensive combined arms, nonché il raggiungimento delle capacità C-Ied, Cbrn e primo soccorso in scenario warfighting in ambiente degradato. 

Forte impulso hanno avuto, inoltre, l’implementazione delle capacità C-Uas (misure passive e attive) e l’integrazione degli assetti Aprm (droni), come anche le procedure di comunicazione di richiesta di supporto di fuoco (fuoco indiretto).

L’esercitazione rientra tra le attività serializzate dalla Brigata Folgore per il 2026, in linea con quanto previsto per questa Grande unità elementare da sempre orientata al continuo addestramento ed allo sviluppo capacitivo, con l’obiettivo di preparare concretamente i reparti delle aviotruppe al combattimento in un contesto multi-dominio. La piena prontezza operativa è, infatti, condizione che va mantenuta nel tempo attraverso una preparazione continua coerente e realistica. 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Tesi sull’Acquedotto del Fiora all’Isola del Giglio: neolaureato...

La Maremma a settantacinque anni dalla riforma agraria:...

Mobilitazione di Coldiretti sotto il palazzo della Regione:...

Osservazione planetaria della luna crescente e di Giove:...

Tutela dell’origine dei prodotti agricoli: il Consiglio provinciale...

“Indovina chi viene a cena”: Cesare Bocci e...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: