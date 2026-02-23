Home Cultura & Spettacoli“È stato così”: lo spettacolo di danza in scena nella Chiesa dei Bigi
"È stato così": lo spettacolo di danza in scena nella Chiesa dei Bigi

L'iniziativa è in programma venerdì 27 febbraio

Grosseto. Il secondo appuntamento di febbraio di “Respiri di Bellezza”, in programma venerdì 27 febbraio alle 19.00, nella Chiesa dei Bigi di Grosseto,. vedrà in scena “È stato così”, creazione di Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva, parte della nuova “Trilogia del tempo sospeso” una nuova produzione sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Toscana.

Lo spettacolo

“È stato così” si muove in un tempo rallentato e introspettivo, dove la danza si fa ascolto e il corpo diventa luogo di sedimentazione della memoria. La coreografia attraversa una dimensione di sospensione, in cui i gesti emergono come tracce di ciò che è stato e di ciò che non ha potuto compiersi, restituendo una narrazione fragile e profondamente umana.

La rassegnazione evocata dal titolo non è rinuncia, ma accettazione consapevole: un abbandono che permette al corpo di smettere di resistere e di accogliere il proprio cambiamento. I movimenti esitano, ritornano, si trasformano, portando con sé il peso del tempo e la possibilità di una riconciliazione silenziosa. In questo spazio emotivo non si cerca una conclusione, ma una permanenza nel sentire.

Anche in questo appuntamento, il dialogo tra danza contemporanea e arti visive sarà introdotto dal direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa, offrendo al pubblico una chiave di lettura che intreccia gesto, spazio e immagine.

“Respiri di Bellezza”, la rassegna ideata e curata da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina, è realizzata in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse e Fondazione Grosseto Cultura, con il patrocinio del Comune di Grosseto e dell’Istituzione Le Mura e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Ingresso allo spettacolo e visita al Museo: 5 euro.

Informazioni e prenotazioni: prenotazioni.clarisse@gmail.com.

