Magliano in Toscana (Grosseto). Il Comune di Magliano celebra la Giornata internazionale della donna con un’iniziativa dedicata a salute e prevenzione.

Grazie alla collaborazione con l’associazione Insieme in Rosa onlus, infatti, le donne che vivono a Magliano in Toscana potranno prenotare, gratuitamente, screening e controlli senologici.

“L’8 marzo è un giorno a cui, ognuno di noi, dà un significato, celebrando la donna a modo suo – dichiara il sindaco di Magliano in Toscana, Gabriele Fusini -. Un’occasione di festa, ma anche di rivendicazioni legittime, riconoscimenti e aspettative. Noi, che siamo una squadra che vira al femminile, nata con al suo interno otto donne e quattro uomini, abbiamo scelto per questa data la parola ‘rispetto’ e crediamo che il rispetto passi anche per la cura di sé. Per questo, ringrazio l’associazione Insieme in rosa onlus e la presidente Donatella Guidi per aver organizzato questa importante attività, patrocinata dall’amministrazione comunale, la dottoressa Cristina Grechi per la disponibilità e la mia cara amica, la dottoressa Alessandra Bonavia”.

Chi desidera partecipare allo screening gratuito può farlo chiamando il numero 334.1415167. Le visite si terranno in via XXIV Maggio 9, nella sede del distretto sanitario.