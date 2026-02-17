Home Costa d'argentoIntervento di derattizzazione straordinaria: le vie interessate saranno transennate
Intervento di derattizzazione straordinaria: le vie interessate saranno transennate

In via del tutto precauzionale, il Comune invita i proprietari e/o conduttori di animali domestici a tenerli a debita distanza dalle aree interdette

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello rende noto che, a partire da domani, mercoledì 18 febbraio, fino al 18 aprile compreso, sarà effettuato un intervento di derattizzazione straordinaria in via Mura di Levante e in via Aurelia Antica 30.

L’intervento di derattizzazione interessa le vie presso le postazioni di raccolta dei rifiuti e sarà svolto con inizio nelle prime ore della mattina di mercoledì 18 febbraio fino alla fine dell’esecuzione dello stesso, prevista per sabato 18 aprile compreso. 

La ditta provvederà alla puntuale individuazione, per quanto di sua specifica competenza, delle zone su cui effettuare l’intervento e le aree interessate saranno transennate e, perciò, interdette a pedoni, biciclette e automobili.

In via del tutto precauzionale, il Comune invita i proprietari e/o conduttori di animali domestici a tenerli a debita distanza dalle aree interdette per tutto il periodo della durata della validità dei trattamenti.

«Tali interventi – sottolinea l’assessore all’ambiente Ivan Poccia  fanno parte di un più ampio progetto che vedrà la realizzazione, nelle prossime settimane, di piattaforme cementizie dove appoggiare le postazioni che, insieme alla prossima sostituzione dei cassonetti con quelli nuovi più funzionali, siamo certi contribuirà a debellare il fenomeno». 

