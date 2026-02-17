Dal Misericordia a Dubai: intervento di chirurgia robotica trasmesso in live streaming

Grosseto. La Ginecologia della Asl Toscana sud est oltre i confini. Lo scorso 5 febbraio un team aziendale ha eseguito un intervento complesso di chirurgia del pavimento pelvico con tecnica robotica in live streaming per la 11esima edizione di Endo Dubai, congresso che ha coinvolto tra i maggiori esperti in chirurgia mininvasiva di tutto il mondo.

L’equipe mista, che è intervenuta dall’ospedale Misericordia di Grosseto con il sistema Da Vinci XI, era formata dal professor Gabriele Centini, direttore della Uoc di Ginecologia e Ostetricia di Campostaggia, dal dottor Matteo Giorgi, sempre del presidio ospedaliero valdelsano, e dal dottor Alessandro Ginetti del Misericordia.

L’intervento in live streaming con Endo Dubai è stato possibile grazie alla collaborazione dell’ospedale di Grosseto con il reparto di Ginecologia e Ostetricia di Campostaggia, e il coordinamento dei dipartimenti Materno infantile, guidato dal dottor Flavio Civitelli, e Chirurgico, diretto dal dottor Andrea Coratti.

La chirurgia robotica è diventata oramai una tecnica ben inserita nella pratica clinica, offrendo i vantaggi della chirurgica mininvasiva a un numero sempre più ampio di pazienti. Il presidio di Grosseto, sede della Scuola di Chirurgia robotica, si è distinto nel tempo come pioniere in questo campo.

La tecnica robotica, in ginecologia, trova ad oggi spazio sia nella patologia oncologica che in quella benigna. La chirurgia del pavimento pelvico si distingue per complessità in un contesto dove il chirurgo è tenuto non a trattare una patologia, ma a correggere un difetto funzionale; è in questo caso che l’applicazione della robotica ginecologica trova, probabilmente, la sua massima espressione.