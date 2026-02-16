Viaggio tra i sapori d’Italia con mela Val Venosta: tappa in Toscana

Il nostro viaggio parte dalla Val Venosta, una valle dell’Alto Adige perfetta per la coltivazione delle mele grazie a condizioni ambientali particolarmente adatte. In questo territorio, la produzione si distingue per attenzione agricola, qualità e valorizzazione delle varietà.

Il progetto Applepairing accompagna le mele Val Venosta in un viaggio alla scoperta dei sapori autentici d’Italia, esaltati attraverso l’abbinamento con ingredienti tipici regionali. In Toscana la protagonista è la mela Royal Gala Val Venosta, che incontra il cece toscano, legume ampiamente utilizzato nella cucina locale. Qui siamo stati ospitati da Francesco e la sua famiglia, che coltivano i ceci da generazioni nell’azienda agricola “Il Cerreto”.

La Royal Gala, dal profilo dolce e aromatico, è naturalmente fonte di vitamina C e fibre. Nell’abbinamento con i ceci, questo aspetto assume un ruolo centrale: come sottolinea la nutrizionista e divulgatrice scientifica Chiara Manzi, la vitamina C contribuisce a migliorare l’assorbimento del ferro, di cui i ceci sono una buona fonte.

La vellutata che nasce da questo incontro unisce proteine vegetali, fibre, vitamine e sali minerali, inserendosi in uno stile alimentare orientato al benessere e alla longevità. Applepairing racconta così come la mela possa diventare un’alleata quotidiana di un’alimentazione consapevole.

