Autobus in fiamme lungo la strada delle Collacchie – VIDEO

Scarlino (Grosseto). Alle 6 circa di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta sulla Strada provinciale delle Collacchie, nel comune di Scarlino, in prossimità del bivio di Cala Violina, per l’incendio di un autobus che procedeva in direzione Grosseto.

A bordo del mezzo si trovavano soltanto l’autista e un passeggero, che sono riusciti ad abbandonare tempestivamente il veicolo prima dell’arrivo dei soccorsi. Non si registrano feriti.

La squadra è intervenuta con Aps e autobotte, provvedendo allo spegnimento delle fiamme e alla successiva bonifica e alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto presenti i Carabinieri e una pattuglia della Guardia di Finanza, che transitava in zona, per la gestione della viabilità e gli adempimenti di competenza.