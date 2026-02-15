Home GrossetoOspedale Misericordia: proseguono gli incontri per scoprire i servizi del punto nascita
GrossetoSaluteSalute Grosseto

Ospedale Misericordia: proseguono gli incontri per scoprire i servizi del punto nascita

Secondo appuntamento giovedì 19 febbraio: ginecologhe, ostetriche ed infermieri pronti a fornire risposte

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 15 views

Grosseto. Si terrà giovedì 19 febbraio il secondo appuntamento del 2026 per scoprire i servizi offerti dal punto nascita di Grosseto.

Gli incontri si tengono dalle 11 alle 13 nell’auditorium della nuova ala dell’ospedale e sono organizzati dalle ostetriche con la partecipazione di ginecologi, neonatologi e infermiere della Terapia intensiva neonatale del Misericordia. L’obiettivo è quello di far conoscere il percorso che va dalla rete dei consultori, fino al punto nascita di Grosseto.

Gli incontri

Durante gli incontri, verranno illustrati e approfonditi i principali servizi offerti, tra cui:

  • l’assistenza alla gravidanza ad alto e basso rischio ostetrico;
  • il travaglio ed il parto fisiologico, con possibilità di utilizzo di tecniche non farmacologiche per la gestione del dolore, come il travaglio e parto in acqua;
  • la promozioni delle posizioni libere in travaglio e parto;
  • il sostegno al contatto pelle a pelle e l’avvio precoce dell’allattamento al seno;
  • la gestione del post-partum, con attenzione al benessere materno e neonatale;
  • l’assistenza al neonato all’interno della terapia intensiva neonatale;

Gli incontri non necessitano di prenotazione e rappresentano un momento di dialogo diretto con i professionisti, durante i quali le donne e le famiglie possono porre domande, chiarire dubbi e conoscere da vicino l’organizzazione del reparto, in un’ottica di trasparenza, accoglienza e continuità assistenziale.

Gli appuntamenti sono programmati a cadenza mensile, quelli successivi saranno il 19 marzo, il 16 aprile, il 21 maggio, il 18 giugno, il 16 luglio, il 20 agosto, il 17 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 17 dicembre. Per informazioni, telefonare allo 0564.485133 o scrivere un’e-mail a serena.pepi@uslsudest.toscana.it.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lavori di manutenzione ai binari della ferrovia: modifiche...

Chiusura ufficio postale, il sindaco: “Chiesta struttura mobile,...

Scontro tra un’auto e una bici: donna trasportata...

“Lo sport è salute se fatto in salute”:...

“M’illumino di meno”: Banca Tema aderisce alla Giornata...

Il maltempo causa un guasto alla rete elettrica:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: