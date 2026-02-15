Home Follonica“Lo sport è salute se fatto in salute”: un incontro per dare indicazioni sul benessere della persona
L'iniziativa è in programma martedì 17 febbraio

di Redazione
Follonica (Grosseto). Martedì 17 febbraio, alle 17.00, nella sala Tirreno di Follonica, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Lo sport è salute se fatto in salute”, un evento dedicato alla promozione di una pratica sportiva consapevole, sicura e orientata al benessere complessivo della persona.

L’incontro

Le Farmacie comunali di Follonica proseguono l’impegno nella promozione della salute e del benessere psico-fisico e sociale sul territorio. L’iniziativa, organizzata dall’Azienda farmaceutica municipalizzata di Follonica, è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. L’obiettivo è offrire indicazioni utili e scientificamente fondate per favorire un approccio corretto all’attività fisica, prevenire rischi e promuovere stili di vita sani.

Lo sport rappresenta uno strumento fondamentale per il mantenimento del benessere psico-fisico e sociale, ma è essenziale che venga praticato in condizioni di sicurezza e con la giusta informazione. Durante l’incontro verranno affrontati temi legati alla prevenzione, alla corretta preparazione fisica e all’importanza del monitoraggio della salute e alla nutrizione.

Relatrici dell’incontro saranno la dott.ssa Eleonora Prati, medico dello sport, e la dott.ssa Silvia Legnaioli, nutrizionista.

L’evento rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità locale, per promuovere una cultura della salute basata sulla consapevolezza e sulla prevenzione.

La partecipazione è libera fino a esaurimento posti.

