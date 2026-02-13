Quattro anni fa l’aggressione russa all’Ucraina: manifestazione per la pace in piazza Dante

Grosseto. La comunità ucraina di Grosseto invita, domenica 22 febbraio alle 17, in piazza Dante, la cittadinanza a partecipare alla manifestazione in sostegno dell’Ucraina – per la pace – contro l’invasione russa.

“La guerra contro l’Ucraina su vasta scala è iniziata il 24 febbraio 2022, siamo arrivati al febbraio 2026 e in tutto questo tempo le aggressioni indiscriminate non si sono mai fermate – si legge in una nota degli organizzatori –. Ricordiamo anche che 12 anni fa, nel 2014, è iniziata la prima invasione in Crimea. Da quel momento fino ad oggi la guerra contro Ucraina non è finita. Sono state bombardate scuole, ospedali, residenze civili, sono state colpite strutture di vitale importanza come le centrali elettriche e le dighe, sono state colpite stazioni, ponti, strade e le principali industrie. Sono state cancellate intere città. Sono stati sottratti territori con la violenza e l’orrore delle torture e degli stupri. Vogliamo ricordare con voi tutte le vittime innocenti dell’invasione e rendere onore ai combattenti caduti per la libertà”.

“Siamo convinti che sia necessario ritrovarci tutti insieme per sostenere la resistenza ucraina. Vogliamo inoltre contribuire a fermare la propaganda russa intorno a noi con il suo carico di disinformazione, così che si possa fare un passo in avanti e vedere tutta la brutalità di questa guerra. Le comunità ucraine in tutto il mondo si sono adoperate dal basso per inviare aiuti in patria, anche noi abbiamo realizzato eventi a sostegno in questi anni e nel corso della manifestazione ne parleremo, chiedendo a tutti in questo momento così delicato di unirsi, di non voltare lo sguardo e di partecipare – termina il comunicato -. Ogni persona è importante”.