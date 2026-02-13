“Mare per tutti”: inizia la programmazione della 28ª edizione

Grosseto. Anche quest’anno torna “Mare per tutti”, il progetto promosso dall’amministrazione comunale di Grosseto e giunto alla 28ª edizione, realizzato in collaborazione con l’associazione Balneari Grosseto e la cooperativa sociale Il Melograno.

Ieri gli organizzatori si sono riuniti per definire gli ultimi dettagli e migliorare ulteriormente un progetto ormai consolidato, con l’obiettivo di potenziarne i servizi e garantire un’accoglienza sempre più efficiente e qualificata. Un’iniziativa storica per il nostro territorio, diventata negli anni un modello di buone pratiche in tema di inclusione e accessibilità, che consente a cittadini e ai turisti con disabilità di vivere il mare senza barriere, in condizioni di sicurezza, autonomia e piena dignità.

“Mare per tutti” rappresenta una scelta chiara e concreta: rendere il mare realmente accessibile a tutti e garantire a ciascuno il diritto di viverlo pienamente. Gli stabilimenti balneari di Marina e Principina aderenti all’iniziativa offriranno soggiorni settimanali, dal lunedì alla domenica. Un progetto che, stagione dopo stagione, conferma la volontà di investire in inclusione, qualità dei servizi e attenzione alle fragilità.

A breve saranno pubblicati i moduli e tutte le informazioni necessarie per aderire all’iniziativa.